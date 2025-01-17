Быстрый тест ПДД — как водителю мопеда повернуть налево на перекрестке

Тест по ПДД — как водителю мопеда повернуть налево на перекрестке
Задача по теме расположение транспортных средств на дороге. По каким траекториям водителю мопеда можно повернуть налево на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- По всем траекториям.
- Траектории А, В, Г.
- Траектории А, В.
- Траектории В, Г.
- Траектория А.
- Траектория В.
- Траектория Г.
Разбор задачи
На перекрестке водителю мопеда нужно повернуть налево. Для этого ему предложены несколько вариантов траекторий.
- Выполнить поворот налево с крайней левой полосы (А).
- Выполнить поворот налево с крайней правой полосы (Б).
- Выполнить поворот направо, а затем развернуться (В).
- Проехать перекресток прямо, а затем спешиться и перейти на противоположную сторону по пешеходному переходу (Г).
На самом деле в изображенной ситуации все достаточно просто. Нужно лишь прочитать пункт 11.14 ПДД:
"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".
Поскольку дорога на рисунке имеет по две полосы для движения в каждом направлении, поворот налево водителю мопеда запрещен в принципе (траектории А и Б).
Для того чтобы попасть налево, существует самый очевидный вариант — проехать прямо, и перейти на левую сторону дороги по пешеходному переходу, предварительно спешившись (Г).
Также водитель мопеда может повернуть направо на дорогу с одной полосой в каждую сторону и выполнить разворот, что правилами не запрещается (В).
Правильный ответ №4
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