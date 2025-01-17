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Тест по ПДД — как водителю мопеда повернуть налево на перекрестке

17 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый тест ПДД — как водителю мопеда повернуть налево на перекрестке
Как повернуть налево? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме расположение транспортных средств на дороге. По каким траекториям водителю мопеда можно повернуть налево на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. По всем траекториям.
  2. Траектории А, В, Г.
  3. Траектории А, В.
  4. Траектории В, Г.
  5. Траектория А.
  6. Траектория В.
  7. Траектория Г.

Разбор задачи

Тест по ПДД: по каким траекториям водителю мопеда можно повернуть направо?

На перекрестке водителю мопеда нужно повернуть налево. Для этого ему предложены несколько вариантов траекторий.

  • Выполнить поворот налево с крайней левой полосы (А).
  • Выполнить поворот налево с крайней правой полосы (Б).
  • Выполнить поворот направо, а затем развернуться (В).
  • Проехать перекресток прямо, а затем спешиться и перейти на противоположную сторону по пешеходному переходу (Г).

На самом деле в изображенной ситуации все достаточно просто. Нужно лишь прочитать пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Поскольку дорога на рисунке имеет по две полосы для движения в каждом направлении, поворот налево водителю мопеда запрещен в принципе (траектории А и Б).

Для того чтобы попасть налево, существует самый очевидный вариант — проехать прямо, и перейти на левую сторону дороги по пешеходному переходу, предварительно спешившись (Г).

Также водитель мопеда может повернуть направо на дорогу с одной полосой в каждую сторону и выполнить разворот, что правилами не запрещается (В).

Правильный ответ №4

 

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