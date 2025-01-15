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Тест по ПДД о спецтранспорте — кто уступит дорогу

15 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый ПДД тест для внимательных — кто уступит дорогу
Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о движении транспортных средств со специальными сигналами. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель грузового автомобиля.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто уступит дорогу?

На перекрестке красный автомобиль поворачивает направо, а грузовик проезжает прямо.  Так как на перекрестке нет светофоров и знаков приоритета, а покрытие одинаковые, то дороги на нем равнозначны. Поэтому водители должны разъехаться по правилу помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Но грузовик едет с включенным проблесковым маячком оранжевого цвета.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети", на механических транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работ на дороге, на транспортных средствах специального, специализированного назначения, на крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах, на сельскохозяйственной технике, ширина которой превышает 2,6 м, на транспортных средствах реагирования субъектов охранной деятельности не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности". 

Таким образом, преимущество имеет водитель легкового автомобиля, ведь именно он приближается к грузовику с правой стороны.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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