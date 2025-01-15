Быстрый ПДД тест для внимательных — кто уступит дорогу

Тест по ПДД о спецтранспорте — кто уступит дорогу
Задача по теме о движении транспортных средств со специальными сигналами. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель грузового автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке красный автомобиль поворачивает направо, а грузовик проезжает прямо. Так как на перекрестке нет светофоров и знаков приоритета, а покрытие одинаковые, то дороги на нем равнозначны. Поэтому водители должны разъехаться по правилу помехи справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
Но грузовик едет с включенным проблесковым маячком оранжевого цвета.
Читаем пункт 3.6 ПДД:
"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах с опознавательным знаком "Дети", на механических транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работ на дороге, на транспортных средствах специального, специализированного назначения, на крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах, на сельскохозяйственной технике, ширина которой превышает 2,6 м, на транспортных средствах реагирования субъектов охранной деятельности не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".
Таким образом, преимущество имеет водитель легкового автомобиля, ведь именно он приближается к грузовику с правой стороны.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Сложный тест по ПДД: кто нарушитель на круговом перекрестке?
- Хитрая задача по ПДД: кто пропускает скорую на перекрестке?
Читайте Новини.LIVE!