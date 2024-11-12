Коварный ПДД тест — кто пропускает скорую на перекрестке

Хитрая задача по ПДД — кто пропускает скорую на перекрестке
Задача по темам движения транспортных средств со специальными сигналами и проезда перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовик, скорая, зеленый автомобиль, желтый.
- Скорая вместе с желтым автомобилем, грузовик, зеленый автомобиль.
- Скорая, грузовик, зеленый автомобиль, желтый.
- Желтый автомобиль, зеленый, скорая, грузовик.
- Зеленый автомобиль, грузовик, скорая, желтый автомобиль.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке желтая легковушка, грузовик и автомобиль скорой медицинской помощи проезжают прямо, а зеленая машина поворачивает налево.
Скорая движется с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Читаем пункт 3.2 ПДД:
"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".
Таким образом, скорая проедет перекресток первой.
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступи дорогу" и таблички 7.8 "Направление главной дороги".
Следовательно, желтый и зеленый автомобили находятся на второстепенной дороге и должны уступить еще и грузовику, который проедет перекресток вторым.
Так как водители желтой и зеленой машин находятся на равнозначных второстепенных дорогах, то разъедутся руководствуясь пунктом 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
В изображенной ситуации преимущество имеет водитель
зеленого автомобиля, поэтому он проедет
перекресток третьим.
Правильный ответ №3
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