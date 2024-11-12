Коварный ПДД тест — кто пропускает скорую на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам движения транспортных средств со специальными сигналами и проезда перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Грузовик, скорая, зеленый автомобиль, желтый. Скорая вместе с желтым автомобилем, грузовик, зеленый автомобиль. Скорая, грузовик, зеленый автомобиль, желтый. Желтый автомобиль, зеленый, скорая, грузовик. Зеленый автомобиль, грузовик, скорая, желтый автомобиль.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке желтая легковушка, грузовик и автомобиль скорой медицинской помощи проезжают прямо, а зеленая машина поворачивает налево.

Скорая движется с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Читаем пункт 3.2 ПДД:

"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".

Таким образом, скорая проедет перекресток первой.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступи дорогу" и таблички 7.8 "Направление главной дороги".







Следовательно, желтый и зеленый автомобили находятся на второстепенной дороге и должны уступить еще и грузовику, который проедет перекресток вторым.

Так как водители желтой и зеленой машин находятся на равнозначных второстепенных дорогах, то разъедутся руководствуясь пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

В изображенной ситуации преимущество имеет водитель

зеленого автомобиля, поэтому он проедет

перекресток третьим.

Правильный ответ №3

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