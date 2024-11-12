Підступний ПДР тест — хто пропускає швидку на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем руху транспортних засобів зі спеціальними сигналами та проїзду перехресть. В якому порядку роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Вантажівка, швидка, зелений автомобіль, жовтий. Швидка разом з жовтим автомобілем, вантажівка, зелений автомобіль. Швидка, вантажівка, зелений автомобіль, жовтий. Жовтий автомобіль, зелений, швидка, вантажівка. Зелений автомобіль, вантажівка, швидка, жовтий автомобіль.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті жовтий легковик, вантажівка та автомобіль швидкої медичної допомоги проїжджають прямо, а зелена машина повертає ліворуч.

Швидка рухається з увімкненими проблисковими маячками синього кольору та спеціальним звуковим сигналом.

Читаємо пункт 3.2 ПДР:

"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".

Таким чином, швидка проїде перехрестя першою.

На перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".







Отже, жовтий та зелений автомобілі знаходяться на другорядній дорозі та мають поступитися ще й вантажівці, яка проїде перехрестя другою.

Позаяк водії жовтої та зеленої машин знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах, то роз'їдуться керуючись пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

В зображеній ситуації перевагу має водій

зеленого автомобіля, тому він проїде

перехрестя третім.

Правильна відповідь №3

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