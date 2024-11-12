Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Хитра задача з ПДР — хто пропускає швидку на перехресті arrow

Хитра задача з ПДР — хто пропускає швидку на перехресті

12 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Підступний ПДР тест — хто пропускає швидку на перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем руху транспортних засобів зі спеціальними сигналами та проїзду перехресть. В якому порядку роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Вантажівка, швидка, зелений автомобіль, жовтий.
  2. Швидка разом з жовтим автомобілем, вантажівка, зелений автомобіль.
  3. Швидка, вантажівка, зелений автомобіль, жовтий.
  4. Жовтий автомобіль, зелений, швидка, вантажівка.
  5. Зелений автомобіль, вантажівка, швидка, жовтий автомобіль.

Розбір задачі

Хитра задача з ПДР — хто пропускає швидку на перехресті - фото 1

На нерегульованому перехресті жовтий легковик, вантажівка та автомобіль швидкої медичної допомоги проїжджають прямо, а зелена машина повертає ліворуч.

Швидка рухається з увімкненими проблисковими маячками синього кольору та спеціальним звуковим сигналом.

Читаємо пункт 3.2 ПДР:

"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)".

Таким чином, швидка проїде перехрестя першою.

На перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та таблички 7.8 "Напрямок головної дороги"


Хитра задача з ПДР — хто пропускає швидку на перехресті - фото 2
Хитра задача з ПДР — хто пропускає швидку на перехресті - фото 3

Отже, жовтий та зелений автомобілі знаходяться на другорядній дорозі та мають поступитися ще й вантажівці, яка проїде перехрестя другою.

Позаяк водії жовтої та зеленої машин знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах, то роз'їдуться керуючись пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового  транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

В зображеній ситуації перевагу має водій
зеленого автомобіля, тому він проїде
перехрестя третім.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:59 За яких умов в Україні настане блекаут — експерт зробив прогноз

10:43 Подорожчання проїзду в одеських маршрутках — що відомо

10:38 Габбл зафіксував танець галактик — NASA опублікувала фото

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

10:36 Музейні танки і не тільки — в ЄС розкрили деталі навчань ЗСУ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

10:23 Rheinmetall та ICEYE надають ЗСУ супутникові знімки — що у планах

10:16 Виплати для ВПО — що робити, якщо гроші не прийшли

10:11 У Львові судили жінку, яка лайкала фото з військовими РФ

10:11 Роботи за 37 млн — в Одесі знову ремонтуватимуть узвіз Блажка

10:01 У мережі "засвітили" підготовку російської ядерної ракети

10:59 За яких умов в Україні настане блекаут — експерт зробив прогноз

10:43 Подорожчання проїзду в одеських маршрутках — що відомо

10:38 Габбл зафіксував танець галактик — NASA опублікувала фото

10:36 Музейні танки і не тільки — в ЄС розкрили деталі навчань ЗСУ

10:23 Rheinmetall та ICEYE надають ЗСУ супутникові знімки — що у планах

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

10:16 Виплати для ВПО — що робити, якщо гроші не прийшли

10:11 У Львові судили жінку, яка лайкала фото з військовими РФ

10:11 Роботи за 37 млн — в Одесі знову ремонтуватимуть узвіз Блажка

10:01 У мережі "засвітили" підготовку російської ядерної ракети

09:50 Грошова допомога сім'ям військових — скільки чекати на виплату

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку