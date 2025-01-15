Швидкий ПДР тест для уважних — хто поступиться дорогою

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій вантаженого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль повертає праворуч, а вантажівка проїжджає прямо. Позаяк на перехресті немає світлофорів та знаків пріоритету, а покриття однакові, то дороги на ньому рівнозначні. Тому водії мають роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Але вантажівка їде з увімкненим проблисковим оранжевого кольору.

Читаємо пункт 3.6 ПДР:

"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах із розпізнавальним знаком "Діти", на механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі, на транспортних засобах спеціального, спеціалізованого призначення, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".

Таким чином, перевагу має водій легкового автомобіля, адже саме він наближається до вантажівки з правого боку.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: