Швидкий тест ПДР — як водієві мопеда повернути ліворуч на перехресті

Як повернути ліворуч? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якими траєкторіями водієві мопеда можна повернути ліворуч на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

За усіма траєкторіями. Траєкторії А, В, Г. Траєкторії А, В. Траєкторії В, Г. Траєкторія А. Траєкторія В. Траєкторія Г.

Розбір задачі

На перехресті водієві мопеда потрібно повернути ліворуч. Для цього йому запропоновані кілька варіантів траєкторій.

Виконати поворот ліворуч з крайньої лівої смуги (А).

Виконати поворот ліворуч з крайньої правої смуги (Б).

Виконати поворот праворуч, а потім розвернутися (В).

Проїхати перехрестя прямо, а потім спішитися та перейти на протилежний бік пішохідним переходом (Г).

Насправді в зображеній ситуації усе достатньо просто. Потрібно лише прочитати пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".

Позаяк дорога на малюнку має по дві смуги для руху в кожному напрямку, поворот ліворуч водієві мопеда заборонений в принципі (траєкторії А та Б).

Для того, щоб потрапити ліворуч, існує найочевидніший варіант — проїхати прямо, та перейти на лівий бік дороги пішохідним переходом, попередньо спішившись (Г).

Також водій мопеда може повернути праворуч на дорогу з однією смугою в кожен бік та виконати розворот, що правилами не забороняється (В).

Правильна відповідь №4

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