Швидкий тест ПДР — як водієві мопеда повернути ліворуч на перехресті

Тест з ПДР — як водієві мопеда повернути ліворуч на перехресті
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якими траєкторіями водієві мопеда можна повернути ліворуч на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Варіанти відповіді
- За усіма траєкторіями.
- Траєкторії А, В, Г.
- Траєкторії А, В.
- Траєкторії В, Г.
- Траєкторія А.
- Траєкторія В.
- Траєкторія Г.
Розбір задачі
На перехресті водієві мопеда потрібно повернути ліворуч. Для цього йому запропоновані кілька варіантів траєкторій.
- Виконати поворот ліворуч з крайньої лівої смуги (А).
- Виконати поворот ліворуч з крайньої правої смуги (Б).
- Виконати поворот праворуч, а потім розвернутися (В).
- Проїхати перехрестя прямо, а потім спішитися та перейти на протилежний бік пішохідним переходом (Г).
Насправді в зображеній ситуації усе достатньо просто. Потрібно лише прочитати пункт 11.14 ПДР:
"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".
Позаяк дорога на малюнку має по дві смуги для руху в кожному напрямку, поворот ліворуч водієві мопеда заборонений в принципі (траєкторії А та Б).
Для того, щоб потрапити ліворуч, існує найочевидніший варіант — проїхати прямо, та перейти на лівий бік дороги пішохідним переходом, попередньо спішившись (Г).
Також водій мопеда може повернути праворуч на дорогу з однією смугою в кожен бік та виконати розворот, що правилами не забороняється (В).
Правильна відповідь №4
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