Перевірте знання в тесті з ПДР — хто зобов’язаний поступитися трамваю

Хто поступиться? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто зобов’язаний пропустити трамвай в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій сірого автомобіля та велосипедист. Усі учасники руху мають дати дорогу трамваю. Ніхто не зобов’язаний поступатися трамваю.

Розбір задачі

На перехресті трамвай та жовтий мінівен повертають ліворуч, а сірий легковик та велосипедист проїжджають прямо.

Перехрестя нерегульоване, адже не обладнане світлофорами, але на ньому є знаки пріоритету: 2.3 "Головна дорога", 7.8 "Напрямок головної дороги" та 2.1 "Дати дорогу".

Відповідно до знаків, на головній дорозі перебувають велосипедист та жовтий мінівен, які роз’їдуться першими. Причому пріоритет в зображеній ситуації у водія велотранспорту, адже він прямує прямо та є для жовтого авто перешкодою праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

На другорядних дорогах залишаються водії сірого автомобіля та трамвай.

Повертаємося до пункту 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Отже, єдиним транспортним засобом, який має пропустити трамвай в зображеній ситуації є сірий автомобіль.

Правильна відповідь №1

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