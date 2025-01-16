Проверьте знания в тесте по ПДД — кто обязан уступить трамваю

Кто уступит? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто обязан пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель серого автомобиля и велосипедист. Все участники движения должны уступить дорогу трамваю. Никто не обязан уступать дорогу трамваю.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай и желтый минивэн поворачивают налево, а серая легковушка и велосипедист проезжают прямо.

Перекресток нерегулируемый, ведь не оборудован светофорами, но на нем есть знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу".

В соответствии со знаками, на главной дороге находятся велосипедист и желтый минивэн, которые разъедутся первыми. Причем приоритет в изображенной ситуации у водителя велотранспорта, ведь он направляется прямо и является для желтого авто помехой справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

На второстепенных дорогах остаются водители серого автомобиля и трамвай.

Вернемся к пункту 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Следовательно, единственным транспортным средством, которое должно пропустить трамвай в изображенной ситуации является серый автомобиль.

Правильный ответ №1

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