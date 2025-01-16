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Тест по ПДД на перекрестке — кто обязан уступить трамваю

16 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Проверьте знания в тесте по ПДД — кто обязан уступить трамваю
Кто уступит? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто обязан пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. Водитель серого автомобиля.
  2. Водитель серого автомобиля и велосипедист.
  3. Все участники движения должны уступить дорогу трамваю.
  4. Никто не обязан уступать дорогу трамваю.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто пропускает трамвай на перекрестке?

На перекрестке трамвай и желтый минивэн поворачивают налево, а серая легковушка и велосипедист проезжают прямо.

Перекресток нерегулируемый, ведь не оборудован светофорами, но на нем есть знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу".

В соответствии со знаками, на главной дороге находятся велосипедист и желтый минивэн, которые разъедутся первыми. Причем приоритет в изображенной ситуации у водителя велотранспорта, ведь он направляется прямо и является для желтого авто помехой справа.

Тест по ПДД: знаки приоритета.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового  транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

На второстепенных дорогах остаются водители серого автомобиля и трамвай.

Вернемся к пункту 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми  транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Следовательно, единственным транспортным средством, которое должно пропустить трамвай в изображенной ситуации является серый автомобиль.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные тесты по теме о проезде перекрестков:

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