Проверьте знания в тесте по ПДД — кто обязан уступить трамваю

Тест по ПДД на перекрестке — кто обязан уступить трамваю
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто обязан пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Водитель серого автомобиля.
- Водитель серого автомобиля и велосипедист.
- Все участники движения должны уступить дорогу трамваю.
- Никто не обязан уступать дорогу трамваю.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай и желтый минивэн поворачивают налево, а серая легковушка и велосипедист проезжают прямо.
Перекресток нерегулируемый, ведь не оборудован светофорами, но на нем есть знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу".
В соответствии со знаками, на главной дороге находятся велосипедист и желтый минивэн, которые разъедутся первыми. Причем приоритет в изображенной ситуации у водителя велотранспорта, ведь он направляется прямо и является для желтого авто помехой справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
На второстепенных дорогах остаются водители серого автомобиля и трамвай.
Вернемся к пункту 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".
Следовательно, единственным транспортным средством, которое должно пропустить трамвай в изображенной ситуации является серый автомобиль.
Правильный ответ №1
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