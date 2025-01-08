Важный тест по ПДД — кто должен уступить на перекрестке

Непростой ПДД тест — как разъехаться на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль.
- Трамвай вместе с белым автомобилем.
- Трамвай.
- Белый автомобиль.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке красный трамвай и белый автомобиль поворачивают направо, а водитель желтой машины проезжает прямо.
Желтому автомобилю на основной секции светофора горит зеленый сигнал, который позволяет водителю продолжать движение во всех направлениях. Водителям трамвая и белого авто светится красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора, которая позволяет продолжать движение направо.
Может показаться, что водитель желтого автомобиля должен уступить дорогу трамваю, ведь в ПДД много случаев, когда при равных условиях трамвай имеет преимущество.
Действительно, читаем пункт 16.7 ПДД:
"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".
Но это касается случаев, когда трамвай и автомобили движутся на зеленый сигнал на основной секции светофора. Для движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции, применяется другое правило.
Для движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции применяется другое правила.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Следовательно, водители трамвая и белого автомобиля могут одновременно проехать направо только после того, как уступят дорогу водителю желтого автомобиля, который проедет перекресток первым.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о проезде перекрестков:
- Сложный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым?
- Тест по ПДД: укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд.
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