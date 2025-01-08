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Непростой ПДД тест — как разъехаться на перекрестке

8 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Важный тест по ПДД — кто должен уступить на перекрестке
Кто всех пропускает? Рисунок "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль.
  2. Трамвай вместе с белым автомобилем.
  3. Трамвай.
  4. Белый автомобиль.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто проедет перекресток последним?

На регулируемом перекрестке красный трамвай и белый автомобиль поворачивают направо, а водитель желтой машины проезжает прямо.

Желтому автомобилю на основной секции светофора горит зеленый сигнал, который позволяет водителю продолжать движение во всех направлениях. Водителям трамвая и белого авто светится красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора, которая позволяет продолжать движение направо.

Может показаться, что водитель желтого автомобиля должен уступить дорогу трамваю, ведь в ПДД много случаев, когда при равных условиях трамвай имеет преимущество.

Действительно, читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Но это касается случаев, когда трамвай и автомобили движутся на зеленый сигнал на основной секции светофора. Для движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции, применяется другое правило.

Для движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции применяется другое правила.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Следовательно, водители трамвая и белого автомобиля могут одновременно проехать направо только после того, как уступят дорогу водителю желтого автомобиля, который проедет перекресток первым.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о проезде перекрестков:

 

 

 

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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