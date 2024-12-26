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Сложный тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

26 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Кто первый на перекрестке — пройдите сложный тест по ПДД
Кто кого пропускает? Рисунок "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
  3. Красный автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.
  4. Зеленый автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
  5. Красный автомобиль, зеленый, трамвай.
  6. Зеленый автомобиль, красный, трамвай.

Разбор задачи

Сложный тест по ПДД - кто проедет перекресток первым - фото 1

На перекрестке трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленая машина выполняет разворот.

Перекресток оборудован светофорами, поэтому на дорожные знаки приоритета не обращаем внимания.

Для легковых автомобилей включен зеленый сигнал, для трамвая – красный, но зеленая стрелочка в дополнительной секции позволяет водителю рельсового транспортного средства выполнить поворот направо.

Многие отвечают, что первым проедет трамвай. Но трамвай имеет безусловное преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами только на равнозначных дорогах. А в изображенной ситуации все по-другому.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Таким образом водитель трамвая покинет перекресток последним.

Теперь выясним, какая из легковых машин имеет преимущество в движении — красная или зеленая?

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Следовательно, водитель зеленого автомобиля должен пропустить красную машину, проезжающую прямо во встречном направлении.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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