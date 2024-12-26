Кто первый на перекрестке — пройдите сложный тест по ПДД

Сложный тест по ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
- Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
- Красный автомобиль, трамвай, зеленый автомобиль.
- Зеленый автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, зеленый, трамвай.
- Зеленый автомобиль, красный, трамвай.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай поворачивает направо, красный автомобиль проезжает прямо, а зеленая машина выполняет разворот.
Перекресток оборудован светофорами, поэтому на дорожные знаки приоритета не обращаем внимания.
Для легковых автомобилей включен зеленый сигнал, для трамвая – красный, но зеленая стрелочка в дополнительной секции позволяет водителю рельсового транспортного средства выполнить поворот направо.
Многие отвечают, что первым проедет трамвай. Но трамвай имеет безусловное преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами только на равнозначных дорогах. А в изображенной ситуации все по-другому.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".
Таким образом водитель трамвая покинет перекресток последним.
Теперь выясним, какая из легковых машин имеет преимущество в движении — красная или зеленая?
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".
Следовательно, водитель зеленого автомобиля должен пропустить красную машину, проезжающую прямо во встречном направлении.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков:
- Интересный тест по ПДД: кто проедет перекресток вторым?
- Тест по ПДД: укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд.
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