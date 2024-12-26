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Складний тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим

26 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Хто перший на перехресті — пройдіть складний тест з ПДР
Хто кого пропускає? Малюнок "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай, червоний автомобіль, зелений.
  2. Трамвай, зелений автомобіль, червоний.
  3. Червоний автомобіль, трамвай, зелений автомобіль..
  4. Зелений автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.
  5. Червоний автомобіль, зелений, трамвай.
  6. Зелений автомобіль, червоний, трамвай.

Розбір задачі

Складний тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим - фото 1

На перехресті трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелена машина виконує розворот.

Перехрестя обладнане світлофорами, тому на дорожні знаки пріоритету не звертаємо увагу.

Для легкових автомобілів увімкнений зелений сигнал, для трамвая — червоний, але зелена стрілочка в додатковій секції дозволяє водієві рейкового транспортного засобу виконати поворот праворуч.

Багато хто відповідає, що першим проїде трамвай. Але трамвай має безумовну перевагу перед нерейковими транспортними засобами лише на рівнозначних дорогах. А в зображеній ситуації усе інакше.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином водій трамвая залишить перехрестя останнім.

Тепер з’ясуємо, яка з легкових машин має перевагу в русі — червона чи зелена?

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій зеленого автомобіля повинен пропустити червону машину, яка проїжджає прямо у зустрічному напрямку.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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