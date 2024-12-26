Хто перший на перехресті — пройдіть складний тест з ПДР

Хто кого пропускає? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На перехресті трамвай повертає праворуч, червоний автомобіль проїжджає прямо, а зелена машина виконує розворот.

Перехрестя обладнане світлофорами, тому на дорожні знаки пріоритету не звертаємо увагу.

Для легкових автомобілів увімкнений зелений сигнал, для трамвая — червоний, але зелена стрілочка в додатковій секції дозволяє водієві рейкового транспортного засобу виконати поворот праворуч.

Багато хто відповідає, що першим проїде трамвай. Але трамвай має безумовну перевагу перед нерейковими транспортними засобами лише на рівнозначних дорогах. А в зображеній ситуації усе інакше.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином водій трамвая залишить перехрестя останнім.

Тепер з’ясуємо, яка з легкових машин має перевагу в русі — червона чи зелена?

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій зеленого автомобіля повинен пропустити червону машину, яка проїжджає прямо у зустрічному напрямку.

Правильна відповідь №5

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