Важливий тест з ПДР — хто має поступитися на перехресті

Хто усіх пропускає? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб залишить перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль. Трамвай разом з білим автомобілем. Трамвай. Білий автомобіль.

Розбір задачі

На регульованому перехресті червоний трамвай та білий автомобіль повертають праворуч, а водій жовтої машини проїжджає прямо.

Жовтому автомобілю на основній секції світлофора горить зелений сигнал, котрий дозволяє водієві продовжувати рух в усіх напрямках. Водіям трамвая та білого авто світиться червоний сигнал, але увімкнута зелена стрілочка у додатковій секції світлофора, яка дозволяє продовжувати рух праворуч.

Може здатися, що водій жовтого автомобіля має дати дорогу трамваю, адже в ПДР багато випадків, коли за рівних умов трамвай має перевагу.

Дійсно, читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Але це стосується випадків, коли трамвай та автомобілі рухаються на зелений сигнал на основній секції світлофора. Для руху в напрямку стрілки, ввімкненій в додатковій секції, застосовується інше правило.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водії трамвая та білого автомобіля можуть одночасно проїхати праворуч лише після того, як поступляться дорогою водієві жовтого автомобіля, який проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №2

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