Важливий тест з ПДР — хто має поступитися на перехресті

Непростий ПДР тест — як роз’їхатися на перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб залишить перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий автомобіль.
- Трамвай разом з білим автомобілем.
- Трамвай.
- Білий автомобіль.
Розбір задачі
На регульованому перехресті червоний трамвай та білий автомобіль повертають праворуч, а водій жовтої машини проїжджає прямо.
Жовтому автомобілю на основній секції світлофора горить зелений сигнал, котрий дозволяє водієві продовжувати рух в усіх напрямках. Водіям трамвая та білого авто світиться червоний сигнал, але увімкнута зелена стрілочка у додатковій секції світлофора, яка дозволяє продовжувати рух праворуч.
Може здатися, що водій жовтого автомобіля має дати дорогу трамваю, адже в ПДР багато випадків, коли за рівних умов трамвай має перевагу.
Дійсно, читаємо пункт 16.7 ПДР:
"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".
Але це стосується випадків, коли трамвай та автомобілі рухаються на зелений сигнал на основній секції світлофора. Для руху в напрямку стрілки, ввімкненій в додатковій секції, застосовується інше правило.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Отже, водії трамвая та білого автомобіля можуть одночасно проїхати праворуч лише після того, як поступляться дорогою водієві жовтого автомобіля, який проїде перехрестя першим.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про проїзд перехресть:
- Складний тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?
- Тест з ПДР: вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд.
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