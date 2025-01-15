Підступний тест з ПДР — хто має перевагу на узбіччі

Хто поступиться? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання загальних положень ПДР, а також з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про початок руху та зміну його напрямку. Які права та обов’язки має водій мопеда в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Користується перевагою. Зобов'язаний дати дорогу автомобілю. Взагалі не має права їхати узбіччям.

Розбір задачі

Водій мопеда їде узбіччям, на яке зібрався виїхати для зупинки автомобіль. Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, тому хтось з них має поступитися.

А чи можуть мопед та автомобіль взагалі їхати або заїжджати на узбіччя? Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Узбіччя — виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки та стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней)".

Також читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".

Таким чином, мопедам дозволяється рух узбіччями, а автомобіль може зупинятися там на стоянку.

Позаяк мопед в зображеній ситуації не змінює напрямок руху, водієві автомобіля потрібно взяти до уваги вимогу пункту 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Правильна відповідь №1

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