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Непростий ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться авто

9 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Корисний тест з ПДР — в якому порядку роз’їдуться авто
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзду перехресть. У якому порядку мають роз'їхатися автомобілі на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтий та синій автомобілі одночасно, червоний автомобіль.
  2. Червоний автомобіль, жовтий та синій одночасно.
  3. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  4. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

Непростий ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться авто - фото 1

На перехресті водії жовтого та червоного автомобілів мають намір повернути ліворуч, а водій синього — праворуч.

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", 2.1 "Дати дорогу" та таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".

Непростий ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться авто - фото 2
Непростий ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться авто - фото 3
Непростий ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться авто - фото 4

Таким чином, на головній дорозі знаходиться жовтий автомобіль, а червоний та синій відповідно — на другорядній.  Тому першим проїде водій жовтої машини.

Водії синього та червоного авто роз’їдуться за допомогою пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Таким чином, перевагу на дорозі має водій червоного авто, який наближається до синьої машини з правого боку.

Правильна відповідь №3

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