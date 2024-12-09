Корисний тест з ПДР — в якому порядку роз’їдуться авто

Непростий ПДР тест — в якому порядку роз’їдуться авто
Задача з теми проїзду перехресть. У якому порядку мають роз'їхатися автомобілі на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий та синій автомобілі одночасно, червоний автомобіль.
- Червоний автомобіль, жовтий та синій одночасно.
- Жовтий автомобіль, червоний, синій.
- Синій автомобіль, червоний, жовтий.
Розбір задачі
На перехресті водії жовтого та червоного автомобілів мають намір повернути ліворуч, а водій синього — праворуч.
На перехресті встановлені дорожні знаки 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", 2.1 "Дати дорогу" та таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".
Таким чином, на головній дорозі знаходиться жовтий автомобіль, а червоний та синій відповідно — на другорядній. Тому першим проїде водій жовтої машини.
Водії синього та червоного авто роз’їдуться за допомогою пункту 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Таким чином, перевагу на дорозі має водій червоного авто, який наближається до синьої машини з правого боку.
Правильна відповідь №3
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