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Швидкий ПДР тест для грамотних водіїв — куди дозволений рух

26 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест за 10 секунд — куди дозволений рух водієві жовтого авто
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. В якому напрямку дозволяється продовжувати рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. У зворотному напрямку.
  2. У зворотному напрямку та ліворуч.
  3. Прямо.
  4. Прямо та у зворотному напрямку.
  5. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Швидкий ПДР тест для грамотних водіїв — куди дозволений рух - фото 1

На ділянці дороги водієві жовтого авто пропонуються чотири напрямки для подальшого руху: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.

Водій бачить перед собою знак 5.29 "Місце для розвороту". Зрозуміло, що він вказує на місце, де дозволено виконати розворот.


Швидкий ПДР тест для грамотних водіїв — куди дозволений рух - фото 2

Втім, не всі знають, що цей знак ще й забороняє поворот ліворуч. Тобто, водій жовтого авто може розвернутися, але проїхати ліворуч — ні.

Здавалося б нічого не заважає водієві продовжувати рух прямо. Але дорога, на якій він знаходиться має по три смуги для руху в одному напрямку. Тому читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Отже, в зображеній ситуації водій не може проїхати прямо, адже дві інші смуги є вільними, тому їхати прямо він має по одній з них.

Правильна відповідь №1

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