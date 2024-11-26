ПДР тест за 10 секунд — куди дозволений рух водієві жовтого авто

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. В якому напрямку дозволяється продовжувати рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

У зворотному напрямку. У зворотному напрямку та ліворуч. Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві жовтого авто пропонуються чотири напрямки для подальшого руху: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.

Водій бачить перед собою знак 5.29 "Місце для розвороту". Зрозуміло, що він вказує на місце, де дозволено виконати розворот.





Втім, не всі знають, що цей знак ще й забороняє поворот ліворуч. Тобто, водій жовтого авто може розвернутися, але проїхати ліворуч — ні.

Здавалося б нічого не заважає водієві продовжувати рух прямо. Але дорога, на якій він знаходиться має по три смуги для руху в одному напрямку. Тому читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Отже, в зображеній ситуації водій не може проїхати прямо, адже дві інші смуги є вільними, тому їхати прямо він має по одній з них.

Правильна відповідь №1

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