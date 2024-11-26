ПДД тест за 10 секунд — куда разрешено движение водителю желтого авто

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешается продолжать движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

В обратном направлении. В обратном направлении и налево. Прямо. Прямо и в обратном направлении. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На участке дороги водителю желтого авто предлагаются четыре направления для дальнейшего движения: прямо, налево и разворот.

Водитель видит перед собой знак 5.29 "Место для разворота". Понятно, что он указывает на место, где можно выполнить разворот.





Впрочем, не все знают, что этот знак еще и запрещает поворот налево. То есть водитель желтого авто может развернуться, но проехать налево — нет.

Казалось бы, ничего не мешает водителю продолжать движение прямо. Но дорога, на которой он находится, имеет по три полосы для движения в одном направлении. Поэтому читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Следовательно, в изображенной ситуации водитель не может проехать прямо, ведь две другие полосы свободны, поэтому ехать прямо он имеет право по одной из них.

Правильный ответ №1

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