ПДД тест за 10 секунд — куда разрешено движение водителю желтого авто

Быстрый ПДД тест для грамотных — куда разрешено движение
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешается продолжать движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В обратном направлении.
- В обратном направлении и налево.
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На участке дороги водителю желтого авто предлагаются четыре направления для дальнейшего движения: прямо, налево и разворот.
Водитель видит перед собой знак 5.29 "Место для разворота". Понятно, что он указывает на место, где можно выполнить разворот.
Впрочем, не все знают, что этот знак еще и запрещает поворот налево. То есть водитель желтого авто может развернуться, но проехать налево — нет.
Казалось бы, ничего не мешает водителю продолжать движение прямо. Но дорога, на которой он находится, имеет по три полосы для движения в одном направлении. Поэтому читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
Следовательно, в изображенной ситуации водитель не может проехать прямо, ведь две другие полосы свободны, поэтому ехать прямо он имеет право по одной из них.
Правильный ответ №1
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