Полезный тест по ПДД — в каком порядке разъедутся авто

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке должны разъехаться автомобили на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый и синий автомобиль одновременно, красный автомобиль. Красный автомобиль, желтый и синий одновременно. Желтый автомобиль, красный, синий. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

На перекрестке водители желтого и красного автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — направо.

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.2 "Проезд без остановки запрещен", 2.1 "Уступить дорогу" и таблички 7.8 "Направление главной дороги" .







Таким образом, на главной дороге находится желтый автомобиль, а красный и синий соответственно на второстепенной. Поэтому первым проедет водитель желтой машины.

Водители синего и красного авто разъедутся с помощью пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

Таким образом, преимущество на дороге имеет водитель красного авто, приближающийся к синей машине с правой стороны.

Правильный ответ №3

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