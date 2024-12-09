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Непростой ПДД тест — в каком порядке разъедутся авто

9 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Полезный тест по ПДД — в каком порядке разъедутся авто
Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке должны разъехаться автомобили на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый и синий автомобиль одновременно, красный автомобиль.
  2. Красный автомобиль, желтый и синий одновременно.
  3. Желтый автомобиль, красный, синий.
  4. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

Непростой ПДД тест — в каком порядке разъедутся авто - фото 1

На перекрестке водители желтого и красного автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — направо.

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.2 "Проезд без остановки запрещен", 2.1 "Уступить дорогу" и таблички 7.8 "Направление главной дороги" .

Непростой ПДД тест — в каком порядке разъедутся авто - фото 2
Непростой ПДД тест — в каком порядке разъедутся авто - фото 3
Непростой ПДД тест — в каком порядке разъедутся авто - фото 4

Таким образом, на главной дороге находится желтый автомобиль, а красный и синий соответственно на второстепенной. Поэтому первым проедет водитель желтой машины.

Водители синего и красного авто разъедутся с помощью пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

Таким образом, преимущество на дороге имеет водитель красного авто, приближающийся к синей машине с правой стороны.

Правильный ответ №3

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