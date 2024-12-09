Полезный тест по ПДД — в каком порядке разъедутся авто

Непростой ПДД тест — в каком порядке разъедутся авто
Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке должны разъехаться автомобили на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый и синий автомобиль одновременно, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, желтый и синий одновременно.
- Желтый автомобиль, красный, синий.
- Синий автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
На перекрестке водители желтого и красного автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — направо.
На перекрестке установлены дорожные знаки 2.2 "Проезд без остановки запрещен", 2.1 "Уступить дорогу" и таблички 7.8 "Направление главной дороги" .
Таким образом, на главной дороге находится желтый автомобиль, а красный и синий соответственно на второстепенной. Поэтому первым проедет водитель желтой машины.
Водители синего и красного авто разъедутся с помощью пункта 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
Таким образом, преимущество на дороге имеет водитель красного авто, приближающийся к синей машине с правой стороны.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Быстрый ПДД тест для грамотных водителей: куда разрешено движение?
- ПДД тестирование для водителей с опытом: кто кого должен пропустить?
Читайте Новини.LIVE!