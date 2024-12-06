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Противоречивый тест по ПДД — кто находится на главной дороге

6 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный ПДД тест — кто находится на главной дороге
Кто уступит? Рисунок "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легковушки.

Разбор задачи

Противоречивый тест по ПДД — кто находится на главной дороге - фото 1

На перекрестке грузовик проезжает прямо, а легковой автомобіль — поворачивает направо.

Перекресток не оборудован светофорами, то есть он нерегулируемый. При этом на нем нет даже знаков приоритета.

Приходилось слышать, что водитель легковушки находится на второстепенной дороге, так как на ней нет разметки и она присоединяется к дороге с разметкой под углом.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещивающейся".

Противоречивый тест по ПДД — кто находится на главной дороге - фото 2

Таким образом, наличие на дороге разметки не делает ее главной. Также в правилах ничего не написано про угол присоединения дорог.

Никаких знаков на перекрестке нет, значит, на рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, уступить обязан водитель грузового автомобиля.

Правильный ответ №1

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