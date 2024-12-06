Складний ПДР тест — хто знаходиться на головній дорозі

Хто поступиться? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. Хто з водіїв має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легковика.

Розбір задачі

На перехресті вантажний автомобіль проїжджає прямо, а легковий — повертає праворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами, тобто воно нерегульоване. При цьому на ньому немає навіть знаків пріоритету.

Доводилося чути, що водій легковика знаходиться на другорядній дорозі, позаяк на ній немає розмітки й вона приєднується до дороги з розміткою під кутом.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 та 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Таким чином, наявність на дорозі розмітки не робить її головною. Також в правилах нічого не написано про кут приєднання доріг.

Жодних знаків на перехресті немає, значить на малюнку зображено нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, поступитися зобов’язаний водій вантажного автомобіля.

Правильна відповідь №1

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