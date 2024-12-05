ПДР тест з каверзою — хто з водіїв порушує правила

Кому можна повернути? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв може виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії можуть виконати маневри. Обидва водії не можуть виконати маневри.

Розбір задачі

На перехресті сірий автомобіль повертає праворуч, а червоний — ліворуч. На основній секції світлофора горить червоний сигнал. Він забороняє рух в усіх напрямках, але в додатковій секції увімкнена стрілочка зеленого кольору, яка дозволяє проїхати у вказаному напрямку — праворуч.

Зрозуміло, що водій червоної машини не може в зображеній ситуації повернути ліворуч.

Але на перехрести встановлено знак 4.1 "Рух прямо". Він забороняє інші напрямки на перехресті, окрім прямо. Тобто сигнал світлофора дозволяє водієві сірої машини повернути праворуч, а знак забороняє зробити це. Як вчинити?

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 4.1 є наказовим знаком, а не знаком пріоритету ("Головна дорога", "Дати дорога"), тому на нього перевага світлофора не поширюється.

У підсумку обидва водії не можуть виконати повороти та зобов’язані їхати лише прямо.

Правильна відповідь №4

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