ПДД тест с подвохом — кто из водителей нарушает правила

Кому можно повернуть? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Кто из водителей может совершить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя могут выполнить маневры. Оба водителя не могут выполнить маневры.

Разбор задачи

На перекрестке серый автомобиль поворачивает направо, а красный — налево. На основной секции светофора горит красный сигнал. Он запрещает движение по всем направлениям, но в дополнительной секции включена стрелочка зеленого цвета, позволяющая проехать в указанном направлении — направо.

Понятно, что водитель красной машины не может в изображенной ситуации повернуть налево.

Но на перекрестке установлен знак 4.1 "Движение прямо". Он запрещает другие направления на перекрестке, кроме прямо. То есть сигнал светофора позволяет водителю серой машины повернуть направо, а знак запрещает сделать это. Как поступить?

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Но 4.1 является указательным знаком, а не знаком приоритета ("Главная дорога", "Уступить дорогу"), поэтому на него преимущество светофора не распространяется.

В итоге оба водителя не могут выполнить повороты, и обязаны ехать только прямо.

Правильный ответ №4

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