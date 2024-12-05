ПДД тест с подвохом — кто из водителей нарушает правила

Коварный тест по ПДД — кто из водителей нарушитель
Задача по теме регулирования дорожного движения. Кто из водителей может совершить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель серого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя могут выполнить маневры.
- Оба водителя не могут выполнить маневры.
Разбор задачи
На перекрестке серый автомобиль поворачивает направо, а красный — налево. На основной секции светофора горит красный сигнал. Он запрещает движение по всем направлениям, но в дополнительной секции включена стрелочка зеленого цвета, позволяющая проехать в указанном направлении — направо.
Понятно, что водитель красной машины не может в изображенной ситуации повернуть налево.
Но на перекрестке установлен знак 4.1 "Движение прямо". Он запрещает другие направления на перекрестке, кроме прямо. То есть сигнал светофора позволяет водителю серой машины повернуть направо, а знак запрещает сделать это. Как поступить?
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Но 4.1 является указательным знаком, а не знаком приоритета ("Главная дорога", "Уступить дорогу"), поэтому на него преимущество светофора не распространяется.
В итоге оба водителя не могут выполнить повороты, и обязаны ехать только прямо.
Правильный ответ №4
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