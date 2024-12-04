ПДД тестирование для знатоков — кто имеет право проехать перекресток

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого транспортного средства имеет право проехать перекресток при сигнале регулировщика, изображенном на рисунке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водители обоих трамваев. Водитель красного трамвая. Водитель оранжевого автомобиля. Водитель розового автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке трамваи и оранжевый автомобиль проезжают прямо, а синяя и розовая машины поворачивают налево. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, стоящего с вытянутыми в стороны обеими руками.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в частности с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения: руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, обоим трамваям, а также синему автомобилю движение запрещается в любом направлении, водителю розовой машины нельзя поворачивать налево. И только оранжевый автомобиль может продолжить движение прямо.

Правильный ответ №3

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