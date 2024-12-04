ПДД тестирование для знатоков — кто имеет право проехать перекресток

ПДД тест для опытных водителей — кто имеет право проехать
Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого транспортного средства имеет право проехать перекресток при сигнале регулировщика, изображенном на рисунке?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители обоих трамваев.
- Водитель красного трамвая.
- Водитель оранжевого автомобиля.
- Водитель розового автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке трамваи и оранжевый автомобиль проезжают прямо, а синяя и розовая машины поворачивают налево. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, стоящего с вытянутыми в стороны обеими руками.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в частности с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения: руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, обоим трамваям, а также синему автомобилю движение запрещается в любом направлении, водителю розовой машины нельзя поворачивать налево. И только оранжевый автомобиль может продолжить движение прямо.
Правильный ответ №3
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