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ПДД тест для опытных водителей — кто имеет право проехать

4 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тестирование для знатоков — кто имеет право проехать перекресток
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого транспортного средства имеет право проехать перекресток при сигнале регулировщика, изображенном на рисунке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водители обоих трамваев.
  2. Водитель красного трамвая.
  3. Водитель оранжевого автомобиля.
  4. Водитель розового автомобиля.
  5. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

ПДД тест для опытных водителей - кто имеет право проехать - фото 1

На перекрестке трамваи и оранжевый автомобиль проезжают прямо, а синяя и розовая машины поворачивают налево. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, стоящего с вытянутыми в стороны обеими руками.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в частности с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения: руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, обоим трамваям, а также синему автомобилю движение запрещается в любом направлении, водителю розовой машины нельзя поворачивать налево. И только оранжевый автомобиль может продолжить движение прямо.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме проезда перекрестков:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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