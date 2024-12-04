ПДР тестування для обізнаних — хто має право проїхати перехрестя

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу має право проїхати перехрестя при сигналі регулювальника, зображеному на малюнку?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії обох трамваїв. Водій червоного трамвая. Водій помаранчевого автомобіля. Водій рожевого автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті трамваї та помаранчевий автомобіль проїжджають прямо, а синя та рожева машини повертають ліворуч. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, який стоїть з витягнутими в сторони обома руками.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, зокрема з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення: руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, обом трамваям, а також синьому автомобілю рух забороняється в будь-якому напрямку, водієві рожевої машини не можна повертати ліворуч. І лише помаранчеве авто може продовжити рух прямо.

Правильна відповідь №3

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