ПДР тестування для обізнаних — хто має право проїхати перехрестя

ПДР тест для досвідчених водіїв — хто має право проїхати
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу має право проїхати перехрестя при сигналі регулювальника, зображеному на малюнку?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водії обох трамваїв.
- Водій червоного трамвая.
- Водій помаранчевого автомобіля.
- Водій рожевого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті трамваї та помаранчевий автомобіль проїжджають прямо, а синя та рожева машини повертають ліворуч. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, який стоїть з витягнутими в сторони обома руками.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, зокрема з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення: руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином, обом трамваям, а також синьому автомобілю рух забороняється в будь-якому напрямку, водієві рожевої машини не можна повертати ліворуч. І лише помаранчеве авто може продовжити рух прямо.
Правильна відповідь №3
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