Складний тест з ПДР — кому поступиться водій білого авто

Хто кого пропустить? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має дати дорогу водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Синьому автомобілю. Жовтому автомобілю. Має дати дорогу обом автомобілям. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

На перехресті синій та жовтий автомобілі проїжджають прямо, а водій білої машини завершує розворот.

Перехрестя обладнане світлофорами. Водії

синього та жовтого легковиків їдуть на зелений сигнал світлофора. Водій білої машини напевно виїхав на перехрестя за зеленого сигналу, але завершує свій маневр, коли на світлофорі вже увімкнувся червоний.

Читаємо пункт 16.5 ПДР:

"У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід".

Таким чином, водії синього та жовтого автомобілів можуть проїхати перехрестя лише після того, як водій білої машини завершить свій маневр.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: