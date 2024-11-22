ПДР тестування — чи законно обганяти снігоприбиральні машини на дорозі

Можна обігнати? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо"

Задача з теми про обгін транспортних засобів. Чи дозволяється водієві сірого авто випередити снігоприбиральну машину в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо її швидкість менша за 30 км/год. Заборонено.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля має намір обігнати снігоприбиральну машину та вже увімкнув відповідні покажчики повороту.

На ділянці дороги встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено". Він забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

На снігоприбиральній машині увімкнений проблисковий маячок оранжевого кольору.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Отже, в зображеній ситуації ніщо не заважає водієві сірого легковика обігнати поодиноку снігоприбиральну машину, що рухається повільно. Хиба автомобіль може загрузнути у снігу, але це вже особистий ризик водія.

Правильна відповідь №2

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