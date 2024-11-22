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Зимовий ПДР тест — чи дозволений обгін снігоприбиральної машини

22 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тестування — чи законно обганяти снігоприбиральні машини на дорозі
Можна обігнати? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про обгін транспортних засобів. Чи дозволяється водієві сірого авто випередити снігоприбиральну машину в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо її швидкість менша за 30 км/год.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Зимовий ПДР тест — чи дозволений обгін снігоприбиральної машини - фото 1

Водій сірого автомобіля має намір обігнати снігоприбиральну машину та вже увімкнув відповідні покажчики повороту.

На ділянці дороги встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено". Він забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

 

Зимовий ПДР тест — чи дозволений обгін снігоприбиральної машини - фото 2

На снігоприбиральній машині увімкнений проблисковий маячок оранжевого кольору.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Отже, в зображеній ситуації ніщо не заважає водієві сірого легковика обігнати поодиноку снігоприбиральну машину, що рухається повільно. Хиба автомобіль може загрузнути у снігу, але це вже особистий ризик водія.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР на тему обгону:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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