Підступний тест з ПДР — хто порушує правила при виконанні випередження

Хитрий ПДР тест — хто порушує правила при випередженні
Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та обгін. Хто з водіїв, що виконують випередження, порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушують.
- Обидва водії не порушують.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля рухається прямо, а водій зеленого має намір повернути праворуч. При цьому обидва виконують випередження.
Читаємо пункт 14.6 ПДР:
"Обгін заборонено на перехресті".
Обидва водії перебувають на перехресті, але що таке обгін? Варто пам'ятати, що кожен обгін є випередженням, але не кожне випередження — обгоном.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Обгін — це випередження одного чи кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".
Очевидно, що обидва водії не виїжджають на зустрічні смуги. Значить, вони виконують випередження по сусідніх смугах, обмежень на які в цьому випадку немає.
До водія червоного автомобіля претензії немає, адже він жодних правил не порушує.
Водій зеленого автомобіля має намір випередити вантажівку. Але дорога, якою він їде, йде праворуч. А це означає, що починає діяти пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."
В зображеній ситуації водій зеленої машини, щоб не порушувати правила, має трохи потерпіти, проїхати поворот й вже після цього випереджати вантажний автомобіль.
Правильна відповідь №1
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