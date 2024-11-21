Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Хитрий ПДР тест — хто порушує правила при випередженні arrow

Хитрий ПДР тест — хто порушує правила при випередженні

21 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступний тест з ПДР — хто порушує правила при виконанні випередження
Хто порушник? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та обгін. Хто з водіїв, що виконують випередження, порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

Хитрий ПДР тест — хто порушує правила при випередженні - фото 1

На перехресті водій червоного автомобіля рухається прямо, а водій зеленого має намір повернути праворуч. При цьому обидва виконують випередження.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено на перехресті".

Обидва водії перебувають на перехресті, але що таке обгін? Варто пам'ятати, що кожен обгін є випередженням, але не кожне випередження — обгоном.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — це випередження одного чи кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Очевидно, що обидва водії не виїжджають на зустрічні смуги. Значить, вони виконують випередження по сусідніх смугах, обмежень на які в цьому випадку немає.

До водія червоного автомобіля претензії немає, адже він жодних правил не порушує.

Водій зеленого автомобіля має намір випередити вантажівку. Але дорога, якою він їде, йде праворуч. А це означає, що починає діяти пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

В зображеній ситуації водій зеленої машини, щоб не порушувати правила, має трохи потерпіти, проїхати поворот й вже після цього випереджати вантажний автомобіль.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР на тему випередження та обгону:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:30 На Одещині військовий їздив з гранатою в машині — вирок суду

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

21:21 Названо вартість платних трансляцій на реванш Усик — Ф'юрі

20:51 В МЗС України "потролили" Захарову через дзвінок під час брифінгу

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:18 Синоптки попередили про погіршення погоди на Львівщині завтра

20:14 Ребров не сам вирішив залишити Довбика у запасі на гру з Албанією

20:00 Хто має сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки

19:51 Коли в одеситів буде світло у п'ятницю — графіки від ДТЕК

19:49 Киян попередили про слизькі дороги та сильний вітер завтра

21:30 На Одещині військовий їздив з гранатою в машині — вирок суду

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

21:21 Названо вартість платних трансляцій на реванш Усик — Ф'юрі

20:51 В МЗС України "потролили" Захарову через дзвінок під час брифінгу

20:18 Синоптки попередили про погіршення погоди на Львівщині завтра

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:14 Ребров не сам вирішив залишити Довбика у запасі на гру з Албанією

20:00 Хто має сповістити громадянина про рішення щодо відстрочки

19:51 Коли в одеситів буде світло у п'ятницю — графіки від ДТЕК

19:49 Киян попередили про слизькі дороги та сильний вітер завтра

19:25 Путін назвав ракету, якою РФ вдарила по Дніпру

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо