Підступний тест з ПДР — хто порушує правила при виконанні випередження

Хто порушник? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та обгін. Хто з водіїв, що виконують випередження, порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля рухається прямо, а водій зеленого має намір повернути праворуч. При цьому обидва виконують випередження.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено на перехресті".

Обидва водії перебувають на перехресті, але що таке обгін? Варто пам'ятати, що кожен обгін є випередженням, але не кожне випередження — обгоном.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — це випередження одного чи кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Очевидно, що обидва водії не виїжджають на зустрічні смуги. Значить, вони виконують випередження по сусідніх смугах, обмежень на які в цьому випадку немає.

До водія червоного автомобіля претензії немає, адже він жодних правил не порушує.

Водій зеленого автомобіля має намір випередити вантажівку. Але дорога, якою він їде, йде праворуч. А це означає, що починає діяти пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

В зображеній ситуації водій зеленої машини, щоб не порушувати правила, має трохи потерпіти, проїхати поворот й вже після цього випереджати вантажний автомобіль.

Правильна відповідь №1

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