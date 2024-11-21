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Хитрый ПДД тест — кто нарушает правила при опережении

21 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест по ПДД — кто нарушает правила при выполнении опережения
Кто нарушитель? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и обгоне. Кто из водителей, выполняющих опережение, нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают.
  4. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

Хитрый ПДД тест - кто нарушает правила при опережении - фото 1

На перекрестке водитель красного автомобиля двигается прямо, а водитель зеленого намерен повернуть направо. При этом оба выполняют опережение.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен на перекрестке".

Оба водителя находятся на перекрестке, но что такое обгон? Следует помнить, что каждый обгон является опережением, но не каждое опережение — обгоном.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Очевидно, что оба водителя не выезжают на встречные полосы. Значит они выполняют опережения по соседним полосам, ограничений на которые в этом случае нет.

К водителю красного автомобиля претензии нет, ведь он никаких правил не нарушает.

Водитель зеленого автомобиля намерен опередить грузовик. Но дорога, по которой он едет, уходит направо. А это значит, что начинает действовать пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение..."

В изображенной ситуации водитель зеленой машины, чтобы не нарушать правила, должен потерпеть немного, проехать поворот и уже после этого опережать грузовой автомобиль.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД на тему опережения и обгона:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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19:49 Киевлян предупредили о скользких дорогах и сильном ветре завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:25 Путин назвал ракету, которой РФ ударила по Днепру

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