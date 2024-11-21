Коварный тест по ПДД — кто нарушает правила при выполнении опережения

Кто нарушитель? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и обгоне. Кто из водителей, выполняющих опережение, нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля двигается прямо, а водитель зеленого намерен повернуть направо. При этом оба выполняют опережение.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен на перекрестке".

Оба водителя находятся на перекрестке, но что такое обгон? Следует помнить, что каждый обгон является опережением, но не каждое опережение — обгоном.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Очевидно, что оба водителя не выезжают на встречные полосы. Значит они выполняют опережения по соседним полосам, ограничений на которые в этом случае нет.

К водителю красного автомобиля претензии нет, ведь он никаких правил не нарушает.

Водитель зеленого автомобиля намерен опередить грузовик. Но дорога, по которой он едет, уходит направо. А это значит, что начинает действовать пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение..."

В изображенной ситуации водитель зеленой машины, чтобы не нарушать правила, должен потерпеть немного, проехать поворот и уже после этого опережать грузовой автомобиль.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД на тему опережения и обгона: