ПДД тестирование — законно ли обгонять снегоуборочные машины на дороге

Можно обогнать? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем"

Задача по теме об обгоне транспортных средств. Разрешается ли водителю серого авто опередить снегоуборочную машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если ее скорость меньше 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля намерен обогнать снегоуборочную машину и уже включил соответствующие указатели поворота.

На участке дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен". Он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч.

На снегоуборочной машине включен проблесковый маячок оранжевого цвета.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Итак, в изображенной ситуации ничто не мешает водителю серой легковушки обогнать одиночную медленно движущуюся снегоуборочную машину. Разве что автомобиль может увязнуть в снегу, но это уже личный риск водителя.

Правильный ответ №2

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