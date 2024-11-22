ПДД тестирование — законно ли обгонять снегоуборочные машины на дороге

Зимний ПДД тест — разрешен ли обгон снегоуборочной машины
Задача по теме об обгоне транспортных средств. Разрешается ли водителю серого авто опередить снегоуборочную машину в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если ее скорость меньше 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля намерен обогнать снегоуборочную машину и уже включил соответствующие указатели поворота.
На участке дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен". Он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч.
На снегоуборочной машине включен проблесковый маячок оранжевого цвета.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
Итак, в изображенной ситуации ничто не мешает водителю серой легковушки обогнать одиночную медленно движущуюся снегоуборочную машину. Разве что автомобиль может увязнуть в снегу, но это уже личный риск водителя.
Правильный ответ №2
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