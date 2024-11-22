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Зимний ПДД тест — разрешен ли обгон снегоуборочной машины

22 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тестирование — законно ли обгонять снегоуборочные машины на дороге
Можно обогнать? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме об обгоне транспортных средств. Разрешается ли водителю серого авто опередить снегоуборочную машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если ее скорость меньше 30 км/ч.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Зимний ПДД тест — разрешен ли обгон снегоуборочной машины - фото 1

Водитель серого автомобиля намерен обогнать снегоуборочную машину и уже включил соответствующие указатели поворота.

На участке дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен". Он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч.

 

Зимний ПДД тест — разрешен ли обгон снегоуборочной машины - фото 2

На снегоуборочной машине включен проблесковый маячок оранжевого цвета.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Итак, в изображенной ситуации ничто не мешает водителю серой легковушки обогнать одиночную медленно движущуюся снегоуборочную машину. Разве что автомобиль может увязнуть в снегу, но это уже личный риск водителя.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД на тему обгона:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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