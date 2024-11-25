Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Сложный ПДД тест — кто имеет преимущество на перекрестке arrow

Сложный ПДД тест — кто имеет преимущество на перекрестке

25 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный тест по ПДД — кому уступит водитель белого авто
Кто кого пропустит? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен дать дорогу водитель белого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Синему автомобилю.
  2. Желтому автомобилю.
  3. Должен дать дорогу обоим автомобилям.
  4. Не должно давать дорогу никому.

Разбор задачи

Сложный ПДД тест - кто имеет преимущество на перекрестке - фото 1

На перекрестке синий и желтый автомобили проезжают прямо, а водитель белой машины завершает разворот.

Перекресток оборудован светофорами. Водители
синей и желтой легковушек едут на зеленый сигнал светофора. Водитель белой машины наверняка выехал на перекресток по зеленому сигналу, но завершает свой маневр, когда на светофоре уже включился красный.

Читаем пункт 16.5 ПДД:

"В случае подачи сигнала регулировщиком или включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также заканчивающим переход пешеходам".

Таким образом, водители синего и желтого автомобилей могут проехать перекресток только после того, как водитель белой машины завершит свой маневр.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:34 Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — перечень

21:32 На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу

21:30 Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

Срочная новость

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:13 Пьяный солдат ударил командира — какой приговор вынес суд

21:01 Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

20:45 Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин

20:38 Харлан научила фехтовать ведущего Мастер Шеф

20:33 Поляки снова угрожают заблокировать границу — в чем причина

21:34 Какие врожденные пороки освобождают от мобилизации — перечень

21:32 На Волыни книги на русском переделают на туалетную бумагу

21:30 Танкист из Одесщины поддел водительские права — что решил суд

Срочная новость

21:23 В Сумах знову пролунали потужні вибухи

21:13 Пьяный солдат ударил командира — какой приговор вынес суд

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

21:01 Во Львове детям умерших военных выплатят по 10 тыс. грн

20:45 Жорин прокомментировал слухи о принудительной мобилизации женщин

20:38 Харлан научила фехтовать ведущего Мастер Шеф

20:33 Поляки снова угрожают заблокировать границу — в чем причина

20:31 НАТО планирует нанести превентивные удары по РФ в случае угрозы

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото