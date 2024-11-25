Сложный тест по ПДД — кому уступит водитель белого авто

Кто кого пропустит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен дать дорогу водитель белого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синему автомобилю. Желтому автомобилю. Должен дать дорогу обоим автомобилям. Не должно давать дорогу никому.

Разбор задачи

На перекрестке синий и желтый автомобили проезжают прямо, а водитель белой машины завершает разворот.

Перекресток оборудован светофорами. Водители

синей и желтой легковушек едут на зеленый сигнал светофора. Водитель белой машины наверняка выехал на перекресток по зеленому сигналу, но завершает свой маневр, когда на светофоре уже включился красный.

Читаем пункт 16.5 ПДД:

"В случае подачи сигнала регулировщиком или включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также заканчивающим переход пешеходам".

Таким образом, водители синего и желтого автомобилей могут проехать перекресток только после того, как водитель белой машины завершит свой маневр.

Правильный ответ №4

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