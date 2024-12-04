Коварный тест по ПДД — как правильно повернуть налево

Как повернуть? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Найдите правильную траекторию поворота налево для водителя синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего авто намерен повернуть налево, для чего ему предлагаются две траектории: поворот с крайней левой полосы (А) и поворот с предварительным выездом на трамвайный путь попутного направления, расположенный на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств (Б).

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

В изображенной ситуации нет дорожных знаков, определяющих порядок движения, но есть разметка 1.18, согласно которой поворот налево нужно выполнять из крайней левой полосы проезжей части для нерельсовых транспортных средств.

Если бы этой разметки не было, то правильной была бы траектория "Б".

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме расположения транспортных средств на дороге: