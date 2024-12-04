Підступний тест з ПДР — як правильно повернути ліворуч

Складний ПДР тест — як правильно повернути ліворуч
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Знайдіть правильну траєкторію повороту ліворуч для водія синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації.
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
На перехресті водій синього авто має намір повернути ліворуч, для чого йому пропонуються дві траєкторії: поворот з крайньої лівої смуги (А) та поворот з попереднім виїздом на трамвайну колію попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів (Б).
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".
В зображеній ситуації немає дорожніх знаків, які б визначали порядок руху, але є розмітка 1.18, згідно є якої поворот ліворуч потрібно виконувати з крайньої лівої смуги проїзної частини для нерейкових транспортних засобів.
Якби цієї розмітки не було, то правильною була б траєкторія "Б".
Правильна відповідь №1
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