Підступний тест з ПДР — як правильно повернути ліворуч

Як повернути? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Знайдіть правильну траєкторію повороту ліворуч для водія синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водій синього авто має намір повернути ліворуч, для чого йому пропонуються дві траєкторії: поворот з крайньої лівої смуги (А) та поворот з попереднім виїздом на трамвайну колію попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів (Б).

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

В зображеній ситуації немає дорожніх знаків, які б визначали порядок руху, але є розмітка 1.18, згідно є якої поворот ліворуч потрібно виконувати з крайньої лівої смуги проїзної частини для нерейкових транспортних засобів.

Якби цієї розмітки не було, то правильною була б траєкторія "Б".

Правильна відповідь №1

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