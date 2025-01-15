Коварный тест по ПДД — кто имеет преимущество на обочине

Кто уступит? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание общих положений ПДД, а также по темам о расположении транспортных средств на дороге и о начале движения и изменении его направления. Какие права и обязанности имеет водитель мопеда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Пользуется преимуществом. Обязан уступить дорогу автомобилю. Вообще не имеет права ехать по обочине.

Разбор задачи

Водитель мопеда едет по обочине, на которую собрался выехать для остановки автомобиль. Траектории движения транспортных средств пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

А могут ли мопед и автомобиль вообще ехать или заезжать на обочину? Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обочина — выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, который прилегает непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных этими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (при отсутствии тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых повозок (саней)".

Также читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых телегах (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Таким образом, мопедам разрешается движение по обочинам, а автомобиль может останавливаться там на стоянку.

Поскольку мопед в изображенной ситуации не меняет направление движения, водителю автомобиля нужно принять во внимание требование пункта 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ №1

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