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Хитрая задача по ПДД — кто имеет преимущество на обочине

15 января 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест по ПДД — кто имеет преимущество на обочине
Кто уступит? Рисунок: "Украина за рулем"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание общих положений ПДД, а также по темам о расположении транспортных средств на дороге и о начале движения и изменении его направления. Какие права и обязанности имеет водитель мопеда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Пользуется преимуществом.
  2. Обязан уступить дорогу автомобилю.
  3. Вообще не имеет права ехать по обочине.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто кому уступит дорогу на обочине?

Водитель мопеда едет по обочине, на которую собрался выехать для остановки автомобиль. Траектории движения транспортных средств пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

А могут ли мопед и автомобиль вообще ехать или заезжать на обочину?  Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обочина — выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, который прилегает непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных этими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (при отсутствии тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых повозок (саней)".

Также читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых телегах (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Таким образом, мопедам разрешается движение по обочинам, а автомобиль может останавливаться там на стоянку.

Поскольку мопед в изображенной ситуации не меняет направление движения, водителю автомобиля нужно принять во внимание требование пункта 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ №1

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