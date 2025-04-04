Тест ПДР — як роз’їхатися з трамваєм на перехресті

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким буде правильний порядок роз'їзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамвай, червоний автомобіль, синій. Трамвай, синій автомобіль, червоний. Синій автомобіль, червоний, трамвай. Синій автомобіль, трамвай, червоний автомобіль. Червоний автомобіль, синій, трамвай. Червоний автомобіль, трамвай, синій автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті, обладнаному світлофорами, водіям червоного та синього автомобілів увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє їм рух в усіх напрямках. Водію трамвая в основній секції світлофора горить червоний, але у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє рух прямо.

Таким чином, проїхати перехрестя мають право усі водії. Але, позаяк траєкторії руху в усіх них перетинаються, то хтось комусь має поступитися.

Відомо, що за рівних умов трамвай має перевагу, але в зображеній ситуації умови далеко не рівні.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Згідно з цим правилом, водій трамвая має дати дорогу автомобілям.

Водії ж авто роз'їдуться за пунктом 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов`язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Синій автомобіль на світлофорі повертає ліворуч, тому першим проїде водій червоної машини.

Отже, порядок роз'їзду буде таким: червоний автомобіль, синя машина, трамвай .

Правильна відповідь №5

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