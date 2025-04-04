Тест ПДР — як роз’їхатися з трамваєм на перехресті

Тест ПДР на перехресті — як роз’їхатися з трамваєм
Задача з теми про проїзд перехресть. Яким буде правильний порядок роз'їзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай, червоний автомобіль, синій.
- Трамвай, синій автомобіль, червоний.
- Синій автомобіль, червоний, трамвай.
- Синій автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.
- Червоний автомобіль, синій, трамвай.
- Червоний автомобіль, трамвай, синій автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті, обладнаному світлофорами, водіям червоного та синього автомобілів увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє їм рух в усіх напрямках. Водію трамвая в основній секції світлофора горить червоний, але у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє рух прямо.
Таким чином, проїхати перехрестя мають право усі водії. Але, позаяк траєкторії руху в усіх них перетинаються, то хтось комусь має поступитися.
Відомо, що за рівних умов трамвай має перевагу, але в зображеній ситуації умови далеко не рівні.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Згідно з цим правилом, водій трамвая має дати дорогу автомобілям.
Водії ж авто роз'їдуться за пунктом 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов`язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Синій автомобіль на світлофорі повертає ліворуч, тому першим проїде водій червоної машини.
Отже, порядок роз'їзду буде таким: червоний автомобіль, синя машина, трамвай.
Правильна відповідь №5
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