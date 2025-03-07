Тест ПДД — кто может проехать на сигнал регулировщика

Кто проедет? Рисунок: "По! Правилам".

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водители желтого и синего автомобилей. Водители желтого и зеленого автомобилей. Водители зеленого и красного автомобилей. Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо.

Порядок движения на перекрестке в изображенной ситуации определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с руками вытянутыми в стороны.

Согласно пункту 8.8 ПДД при таком положении регулировщика с его левой и правой стороны разрешено движение нерельсовым транспортным средствам прямо и направо, а движение со стороны груди и спины для всех транспортных средств запрещено.

Таким образом, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещено движение в любом направлении. Из-за того, что водитель красного автомобиля намеревается повернуть налево, ему также нужно дождаться другого сигнала регулировщика.

Единственный, кто может продолжить движение, — водитель синей машины, который едет прямо с левой стороны регулировщика.

Правильный ответ №6

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