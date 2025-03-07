Тест ПДД — кто может проехать на сигнал регулировщика

Тест ПДД о сигналах регулировщика — кто может проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водители желтого и зеленого автомобилей.
- Водители зеленого и красного автомобилей.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо.
Порядок движения на перекрестке в изображенной ситуации определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с руками вытянутыми в стороны.
Согласно пункту 8.8 ПДД при таком положении регулировщика с его левой и правой стороны разрешено движение нерельсовым транспортным средствам прямо и направо, а движение со стороны груди и спины для всех транспортных средств запрещено.
Таким образом, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещено движение в любом направлении. Из-за того, что водитель красного автомобиля намеревается повернуть налево, ему также нужно дождаться другого сигнала регулировщика.
Единственный, кто может продолжить движение, — водитель синей машины, который едет прямо с левой стороны регулировщика.
Правильный ответ №6
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