Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Актуальный ПДД тест — кто может выполнить поворот arrow

Актуальный ПДД тест — кто может выполнить поворот

2 января 2025 08:20
Валентин Бандура - Редактор
Практический ПДД тест — кто может выполнить поворот
Кто прав? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя могут проехать.
  4. Оба водителя не имеют права продолжать движение.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто может выполнить поворот

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого — направо. Оба водителя заблаговременно заняли соответствующее положение на дороге и включили указатели поворота. Перекресток оборудован светофорами, плюс на нем присутствует регулировщик.

На светофоре включен зеленый сигнал на основной и дополнительной секциях, что позволяет водителям продолжать движение, но сигнал регулировщика противоречит светофору.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть, если светофор позволяет продолжать движение, то регулировщик это делать запрещает.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Следовательно, оба водителя не имеют права продолжать движение и должны ждать другого сигнала регулировщика.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме регулирования дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Боятся за базы — зачем РФ выводит ракетоносители в Черное море

09:12 Стоит ли выбрать кнопочный телефон для защиты данных в 2025 году

09:11 Артрит может поразить любого человека — как следует питаться

09:05 Польша тайно производит оружие и боеприпасы для Украины

08:59 Города на Харьковщине готовят к круговой обороне — детали от ОВА

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

08:47 Трамп готовит митинг перед инаугурацией

08:45 В Украине в январе подорожала одна из коммунальных услуг

08:41 Военный сообщил о жестоких боях под Покровском

08:30 В Киеве мужчина украл телефон у незнакомца — как его наказал суд

08:27 Очереди на границе Украины — на каких КПП пробки

09:21 Боятся за базы — зачем РФ выводит ракетоносители в Черное море

09:12 Стоит ли выбрать кнопочный телефон для защиты данных в 2025 году

09:11 Артрит может поразить любого человека — как следует питаться

09:05 Польша тайно производит оружие и боеприпасы для Украины

08:59 Города на Харьковщине готовят к круговой обороне — детали от ОВА

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

08:47 Трамп готовит митинг перед инаугурацией

08:45 В Украине в январе подорожала одна из коммунальных услуг

08:41 Военный сообщил о жестоких боях под Покровском

08:30 В Киеве мужчина украл телефон у незнакомца — как его наказал суд

08:27 Очереди на границе Украины — на каких КПП пробки

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке