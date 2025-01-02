Практический ПДД тест — кто может выполнить поворот

Актуальный ПДД тест — кто может выполнить поворот
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя могут проехать.
- Оба водителя не имеют права продолжать движение.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого — направо. Оба водителя заблаговременно заняли соответствующее положение на дороге и включили указатели поворота. Перекресток оборудован светофорами, плюс на нем присутствует регулировщик.
На светофоре включен зеленый сигнал на основной и дополнительной секциях, что позволяет водителям продолжать движение, но сигнал регулировщика противоречит светофору.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
То есть, если светофор позволяет продолжать движение, то регулировщик это делать запрещает.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
Следовательно, оба водителя не имеют права продолжать движение и должны ждать другого сигнала регулировщика.
Правильный ответ №4
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