Практический ПДД тест — кто может выполнить поворот

Кто прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя могут проехать. Оба водителя не имеют права продолжать движение.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого — направо. Оба водителя заблаговременно заняли соответствующее положение на дороге и включили указатели поворота. Перекресток оборудован светофорами, плюс на нем присутствует регулировщик.

На светофоре включен зеленый сигнал на основной и дополнительной секциях, что позволяет водителям продолжать движение, но сигнал регулировщика противоречит светофору.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть, если светофор позволяет продолжать движение, то регулировщик это делать запрещает.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Следовательно, оба водителя не имеют права продолжать движение и должны ждать другого сигнала регулировщика.

Правильный ответ №4

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