Практичний ПДР тест — хто може виконати поворот

Хто правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати в задуманому напрямку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії можуть проїхати. Обидва водії не мають права продовжувати рух.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля повертає ліворуч, а водій жовтого — праворуч. Обидва водії завчасно зайняли відповідне крайнє положення на дорозі та увімкнули покажчики повороту. Перехрестя обладнане світлофорами, плюс на ньому присутній регулювальник.

На світлофорі увімкнений зелений сигнал на основній та додатковій секціях, що дозволяє водіям продовжувати рух, але сигнал регулювальника суперечить світлофору.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто, якщо світлофор дозволяє продовжувати рух, то регулювальник це робити забороняє.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Отже, обидва водії не мають права продовжувати рух та мусять чекати іншого сигналу регулювальника.

Правильна відповідь №4

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