Тест ПДР — хто може проїхати на сигнал регулювальника

Тест ПДР про сигнали регулювальника — хто може проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водії жовтого та синього автомобілів.
- Водії жовтого та зеленого автомобілів.
- Водії зеленого та червоного автомобілів.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий та червоний — ліворуч, а синій проїжджає прямо.
Порядок руху на перехресті в зображеній ситуації визначається сигналами регулювальника. Він стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони.
Згідно з пунктом 8.8 ПДР при такому положенні регулювальника з його лівого та правого боків дозволено рух нерейковим транспортним засобам прямо та праворуч, а рух збоку грудей та спини для усіх транспортних засобів заборонено.
Отже, водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку. Через те, що водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, йому також потрібно дочекатися іншого сигналу регулювальника.
Єдиний, хто може продовжити рух, — водій синьої машини, який їде прямо з лівого боку регулювальника.
Правильна відповідь №6
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