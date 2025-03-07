Тест ПДР — хто може проїхати на сигнал регулювальника

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії жовтого та синього автомобілів. Водії жовтого та зеленого автомобілів. Водії зеленого та червоного автомобілів. Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий та червоний — ліворуч, а синій проїжджає прямо.

Порядок руху на перехресті в зображеній ситуації визначається сигналами регулювальника. Він стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони.

Згідно з пунктом 8.8 ПДР при такому положенні регулювальника з його лівого та правого боків дозволено рух нерейковим транспортним засобам прямо та праворуч, а рух збоку грудей та спини для усіх транспортних засобів заборонено.

Отже, водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку. Через те, що водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, йому також потрібно дочекатися іншого сигналу регулювальника.

Єдиний, хто може продовжити рух, — водій синьої машини, який їде прямо з лівого боку регулювальника.

Правильна відповідь №6

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