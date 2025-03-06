Тестування ПДР — який порядок роз’їзду на перехресті

Хто кого пропустить? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому зобов’язаний дати дорогу водій жовтого таксі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваю та червоному автомобілю. Трамваю та синьому автомобілю. Синьому автомобілю. Трамваю. Має поступитися усім транспортним засобам. Не має поступатися жодному з них.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті трамвай та червоний автомобіль повертають ліворуч, а жовте таксі та синя машина проїжджають прямо.

Дороги на перехресті нерівнозначні, позаяк на ньому встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".

Синій автомобіль знаходиться на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.

Таксі, червоне авто та трамвай знаходяться на рівнозначних головних дорогах.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто першим перехрестя перетне водій трамвая, якому, звісно, водій таксі зобов'язаний дати дорогу.

Щоб зʼясувати порядок роз’їзду таксі та червоного авто, читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, водій червоного автомобіля, який повертає ліворуч, має дати дорогу таксі, що проїжджає прямо.

Правильна відповідь №4

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