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Тест ПДР про поворот ліворуч — хто має поступитися

5 березня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — хто має поступитися при повороті ліворуч
Хто перший? Малюнок: ukr.media
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого транспортного засобу зобов'язаний поступитися в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media.

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Варіанти відповіді

  1. Водій мікроавтобуса.
  2. Водій коричневого автомобіля.
  3. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися?

Водії коричневого авто та жовтого мікроавтобуса мають намір повернути ліворуч. Дорожня розмітка та сигнал світлофора дозволяють виконати такий маневр водіям обидвох транспортних засобів, але одночасно повертати з дороги, яка має три смуги руху на набагато вужчу вулицю з однією смугою в один бік, дуже небезпечно. А, отже, хтось має поступитися.

Тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Мікроавтобус не знаходиться у крайньому лівому положенні, тому саме його водій в зображеній ситуації має поступитися.

Правильна відповідь №1

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