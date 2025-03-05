Тест з ПДР — хто має поступитися при повороті ліворуч

Хто перший? Малюнок: ukr.media

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого транспортного засобу зобов'язаний поступитися в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Ukr.Media.

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Варіанти відповіді

Водій мікроавтобуса. Водій коричневого автомобіля. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Водії коричневого авто та жовтого мікроавтобуса мають намір повернути ліворуч. Дорожня розмітка та сигнал світлофора дозволяють виконати такий маневр водіям обидвох транспортних засобів, але одночасно повертати з дороги, яка має три смуги руху на набагато вужчу вулицю з однією смугою в один бік, дуже небезпечно. А, отже, хтось має поступитися.

Тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Мікроавтобус не знаходиться у крайньому лівому положенні, тому саме його водій в зображеній ситуації має поступитися.

Правильна відповідь №1

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