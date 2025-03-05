Тест з ПДР — хто з велосипедистів порушує правила

Тест ПДР з велосипедистами — хто порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з велосипедистів порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедист в жовтій футболці.
- Велосипедист в червоній футболці.
- Обидва порушують правила.
- Обидва не порушують правил.
Розбір задачі
Велосипедист в червоній футболці рухається по тротуару, а велосипедист у жовтому одязі їде дорогою та збирається повертати ліворуч.
Очевидно, що червоний велосипедист порушує правила, адже не має право їхати тротуаром.
Читаємо пункт 11.13 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів, та цих Правил".
Також аналогічні вимоги містяться у розділі ПДР "Вимоги до велосипедистів".
Читаємо пункт 6.6 ПДР:
"Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих)".
Жовтий велосипедист збирається повернути ліворуч, завчасно зайнявши перед цим відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині. Але й такий маневр заборонений.
Читаємо пункт 11.14 ПДР:
"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині".
Отже, в зображеній ситуації обидва велосипедисти порушують правила.
Правильна відповідь №3
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