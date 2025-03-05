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Тест ПДР з велосипедистами — хто порушує правила

5 березня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — хто з велосипедистів порушує правила
Хто неправий? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з велосипедистів порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Велосипедист в жовтій футболці.
  2. Велосипедист в червоній футболці.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Обидва не порушують правил.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з велосипедистів порушує правила?

Велосипедист в червоній футболці рухається по тротуару, а велосипедист у жовтому одязі їде дорогою та збирається повертати ліворуч.

Очевидно, що червоний велосипедист порушує правила, адже не має право їхати тротуаром.

Читаємо пункт 11.13 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів, та  цих Правил".

Також аналогічні вимоги містяться у розділі ПДР "Вимоги до велосипедистів".

Читаємо пункт 6.6 ПДР:

"Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих)".

Жовтий велосипедист збирається повернути ліворуч, завчасно зайнявши перед цим відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині. Але й такий маневр заборонений.

Читаємо пункт 11.14 ПДР

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині".

Отже, в зображеній ситуації обидва велосипедисти порушують правила.

Правильна відповідь №3

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