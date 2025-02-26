Тест ПДР для грамотних водіїв — в якому з напрямків дозволений рух авто

Де порушення? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Задача на знання наказових знаків та з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про переваги маршрутних транспортних засобів. За якими напрямками рух автомобіля не буде порушувати правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Напрямки Б та Г. Напрямок В. Напрямки А та Б. Напрямки А, Б та Г. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві синього автомобіля пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Перед перехрестям встановлені дорожні знаки, які розглянемо по черзі зверху вниз.

Знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" свідчить про те, що водій ще знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, тому розворот (напрямок А) заборонений, адже у такому випадку він буде рухатися зустрічною смугою.

Знак 2.1 "Дати дорогу" на розв’язання цієї задачі не впливає, адже ми не з’ясовуємо порядок роз’їзду на перехресті.

Знак 4.6 "Рух праворуч та ліворуч" дозволяє проїзд лише за вказаними напрямками, тому рух прямо водієві заборонено (напрямок В).

Але повернути праворуч або ліворуч (напрямки Г та Б) водій також не може.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку…"

Водій синьої машини не зайняв перед поворотом жодного з крайніх положень, а знаходиться на середній смузі, яка, до речі, призначена для руху маршрутних транспортних засобів, а не звичайних легкових автомобілів. Про це свідчить розмітка 1.27.

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів… забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Тобто водієві синього авто заборонені абсолютно усі напрямки руху. Так буває, коли порушуєш правила, виїжджаючи не на свою смугу.

Правильна відповідь №6

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