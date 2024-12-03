Перевірте себе в тесті на ПДР — хто з водіїв повертає не за правилами

Дуже хитрий ПДР тест — хто повертає не за правилами
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху, повертаючи праворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії порушують.
- Обидва водії не порушують.
Розбір задачі
На перехресті водії обох автомобілі мають намір повернути праворуч. Водії повертають на дорогу, що має дві смуги призначені для руху в одному напрямку. Про це свідчить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
До того ж водіям безальтернативний напрямок руху вказує знак 4.2 "Рух праворуч".
Тобто обом водіям продовжувати рух дозволяється лише в одному напрямку праворуч. Водій жовтого автомобіля повертає з правої крайньої смуги, а водій білої машини з лівої, звідки поворот праворуч у більшості випадків забороняється.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Але в зображеній ситуації рух якраз можливий лише в одному напрямку установленому конфігурацією проїзної частини. Тому водій білого авто попри те, що повертає з лівої смуги, правил не порушує.
Порушником є водій жовтого автомобіля, адже він
повертає праворуч не дотримуючись вимог правил.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".
А водій жовтої машини повертає одразу у ліву смугу.
Правильна відповідь №2
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