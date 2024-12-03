Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Дуже хитрий ПДР тест — хто повертає не за правилами arrow

Дуже хитрий ПДР тест — хто повертає не за правилами

3 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Перевірте себе в тесті на ПДР — хто з водіїв повертає не за правилами
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху, повертаючи праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

Дуже хитрий ПДР тест — хто повертає не за правилами - фото 1

На перехресті водії обох автомобілі мають намір повернути праворуч. Водії повертають на дорогу, що має дві смуги призначені для руху в одному напрямку. Про це свідчить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Дуже хитрий ПДР тест — хто повертає не за правилами - фото 2

До того ж водіям безальтернативний напрямок руху вказує знак 4.2 "Рух праворуч".

Дуже хитрий ПДР тест — хто повертає не за правилами - фото 3

Тобто обом водіям продовжувати рух дозволяється лише в одному напрямку праворуч. Водій жовтого автомобіля повертає з правої крайньої смуги, а водій білої машини з лівої, звідки поворот праворуч у більшості випадків забороняється.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Але в зображеній ситуації рух якраз можливий лише в одному напрямку установленому конфігурацією проїзної частини. Тому водій білого авто попри те, що повертає з лівої смуги, правил не порушує.

Порушником є водій жовтого автомобіля, адже він
повертає праворуч не дотримуючись вимог правил. 

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин  транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

А водій жовтої машини повертає одразу у ліву смугу.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:40 Ситуація на фронті та енергетика — вечірнє звернення Зеленського

20:28 Відомий журналіст "знищив" тренера Полісся за провальну гру

20:20 Синоптики попередили водіїв і пішоходів про загрозу завтра

20:15 У Львові Остап Стахів вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу

20:01 На Одещині з'являться платні дороги — коли

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:00 Що буде з бронюванням при поновленні на аспірантурі — пояснення

19:25 Зеленський відреагував на дослідження про крадіжку дітей з ТОТ

19:21 Венедіктова повідомила, в яких видах спорту виступають росіяни

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

19:09 Відключення світла будуть довше — графік від Укренерго на завтра

20:40 Ситуація на фронті та енергетика — вечірнє звернення Зеленського

20:28 Відомий журналіст "знищив" тренера Полісся за провальну гру

20:20 Синоптики попередили водіїв і пішоходів про загрозу завтра

20:15 У Львові Остап Стахів вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу

20:01 На Одещині з'являться платні дороги — коли

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:00 Що буде з бронюванням при поновленні на аспірантурі — пояснення

19:25 Зеленський відреагував на дослідження про крадіжку дітей з ТОТ

19:21 Венедіктова повідомила, в яких видах спорту виступають росіяни

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

19:09 Відключення світла будуть довше — графік від Укренерго на завтра

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

14:37 Жити після втрати коханого на війні — другий випуск Жінки-фенікс

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК