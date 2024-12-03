Перевірте себе в тесті на ПДР — хто з водіїв повертає не за правилами

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху, повертаючи праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

На перехресті водії обох автомобілі мають намір повернути праворуч. Водії повертають на дорогу, що має дві смуги призначені для руху в одному напрямку. Про це свідчить знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

До того ж водіям безальтернативний напрямок руху вказує знак 4.2 "Рух праворуч".

Тобто обом водіям продовжувати рух дозволяється лише в одному напрямку праворуч. Водій жовтого автомобіля повертає з правої крайньої смуги, а водій білої машини з лівої, звідки поворот праворуч у більшості випадків забороняється.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Але в зображеній ситуації рух якраз можливий лише в одному напрямку установленому конфігурацією проїзної частини. Тому водій білого авто попри те, що повертає з лівої смуги, правил не порушує.

Порушником є водій жовтого автомобіля, адже він

повертає праворуч не дотримуючись вимог правил.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

А водій жовтої машини повертає одразу у ліву смугу.

Правильна відповідь №2

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