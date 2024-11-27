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Складний ПДР тест — за якою траєкторією дозволено розворот

27 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест для грамотних водіїв — за якою траєкторією дозволений розворот
Як розвернутися? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміна його напрямку, а також на знання дорожніх знаків. Яка траєкторія розвороту дозволена водієві сірого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторіями Б та В.
  2. За траєкторіями А та В.
  3. За траєкторією Б.
  4. За траєкторією В.
  5. За траєкторіями А та Б.
  6. Усі траєкторії дозволені.
  7. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Складний ПДР тест — за якою траєкторією дозволений розворот - фото 1

Сірому автомобілю пропонуються три варіанти траєкторії розвороту.

На перехресті цей маневр правилами дорожнього руху дозволяється, але тут встановлений знак 3.24 "Розворот заборонено". Тому за траєкторією "А" водій не може виконати розворот.


Складний ПДР тест — за якою траєкторією дозволений розворот - фото 2

Траєкторія "Б" перетинає пішохідний перехід, а траєкторія "В" — територію біля автобусної зупинки.


Складний ПДР тест — за якою траєкторією дозволений розворот - фото 3

Складний ПДР тест — за якою траєкторією дозволений розворот - фото 4

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Таким чином, правила забороняють розворот на пішохідному переході (траєкторія "Б").

Але ось про жодну заборону на розворот через місце зупинки маршрутного транспорту в ПДР не йдеться.

Правильна відповідь №4

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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