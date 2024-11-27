ПДД тест для грамотных водителей — по какой траектории разрешен разворот

Как развернуться? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления, а также на знание дорожных знаков. Какая траектория разворота разрешена водителю серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траекториям Б и В. По траекториям А и В. По траектории Б. По траектории В. По траекториям А и Б. Все траектории разрешены. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Серому автомобилю предлагаются три варианта траектории разворота.

На перекрестке этот маневр правилами дорожного движения разрешается, но там установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Поэтому по траектории "А" водитель не может выполнить разворот.





Траектория "Б" пересекает пешеходный переход, а траектория "В" — территорию возле автобусной остановки.





Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Таким образом, правила запрещают разворот на пешеходном переходе (траектория "Б").

Но вот ни о каком запрете на разворот из-за места остановки маршрутного транспорта в ПДД речь не идет.

Правильный ответ №4

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