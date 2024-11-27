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Сложный ПДД тест — по какой траектории разрешен разворот

27 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест для грамотных водителей — по какой траектории разрешен разворот
Как развернуться? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления, а также на знание дорожных знаков. Какая траектория разворота разрешена водителю серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. По траекториям Б и В.
  2. По траекториям А и В.
  3. По траектории Б.
  4. По траектории В.
  5. По траекториям А и Б.
  6. Все траектории разрешены.
  7. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Сложный ПДД тест — по какой траектории разрешен разворот - фото 1

Серому автомобилю предлагаются три варианта траектории разворота.

На перекрестке этот маневр правилами дорожного движения разрешается, но там установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Поэтому по траектории "А" водитель не может выполнить разворот.


Сложный ПДД тест - по какой траектории разрешен разворот - фото 2

Траектория "Б" пересекает пешеходный переход, а траектория "В" — территорию возле автобусной остановки.


Сложный ПДД тест - по какой траектории разрешен разворот - фото 3

Сложный ПДД тест - по какой траектории разрешен разворот - фото 4

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в туннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Таким образом, правила запрещают разворот на пешеходном переходе (траектория "Б").

Но вот ни о каком запрете на разворот из-за места остановки маршрутного транспорта в ПДД речь не идет.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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