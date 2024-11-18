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ПДД тестирование — 70% неправильно решают эту задачу

18 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — как водителю правильно заехать на стоянку
Как заехать? Рисунок: Avtoshkola
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления и на знание дорожных знаков. По какой траектории водитель красного автомобиля может заехать на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложила Avtoshkola.

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Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. По любой траектории.
  4. Запрещено по обеим траекториям.

Разбор задачи

ПДД тестирования - 70% неправильно решают эту задачу - фото 1

Водитель красного автомобиля намерен въехать в зону парковки. Для этого ему предлагаются два варианта. Либо поворот налево, либо разворот, затем движение задним ходом и поворот направо.

Перед местом маневра установлен знак 5.29 "Место для разворота". По сути он обозначает место для разворота транспортных средств, но и запрещает поворот налево.

Следовательно, воспользоваться траекторией "А", чтобы не нарушить правила дорожного движения, водитель красного автомобиля не может.


ПДД тестирования — 70% неправильно решают эту задачу - фото 2

Для выполнения движения по траектории "Б" часть пути придется ехать задним ходом. Разрешено ли это в изображенной ситуации?

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостатком видимостью".

На рисунке не видно ни одного из этих запрещающих требований.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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