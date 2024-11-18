Тест по ПДД — как водителю правильно заехать на стоянку

Как заехать? Рисунок: Avtoshkola

Задача по теме начала движения и изменения его направления и на знание дорожных знаков. По какой траектории водитель красного автомобиля может заехать на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложила Avtoshkola.

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. По любой траектории. Запрещено по обеим траекториям.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен въехать в зону парковки. Для этого ему предлагаются два варианта. Либо поворот налево, либо разворот, затем движение задним ходом и поворот направо.

Перед местом маневра установлен знак 5.29 "Место для разворота". По сути он обозначает место для разворота транспортных средств, но и запрещает поворот налево.

Следовательно, воспользоваться траекторией "А", чтобы не нарушить правила дорожного движения, водитель красного автомобиля не может.





Для выполнения движения по траектории "Б" часть пути придется ехать задним ходом. Разрешено ли это в изображенной ситуации?

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостатком видимостью".

На рисунке не видно ни одного из этих запрещающих требований.

Правильный ответ №2

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