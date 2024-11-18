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Коварный тест по ПДД — куда позволяют проехать дорожные знаки

18 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Сложный ПДД тест на знание знаков — куда разрешено движение
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления, а также на знание дорожных знаков. По каким направлениям разрешено движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Б и Г.
  2. Б.
  3. А и В.
  4. А, Б, В.
  5. Г.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Коварный тест по ПДД — куда позволяют проехать дорожные знаки - фото 1

На перекрестке водителю желтого автомобиля предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения: направо, прямо, налево и разворот.

Перед перекрестком установлены дорожные знаки. Самый верхний — 2.3. "Главная дорога" не влияет на решение этой задачи, ведь сейчас не нужно выяснять порядок проезда.

Нас интересуют 3.1 "Движение запрещено", 7.5.3 "Вид транспортного средства" и 7.3.3 "Направление действия".


Коварный тест по ПДД — куда позволяют проехать дорожные знаки - фото 2
Коварный тест по ПДД — куда позволяют проехать дорожные знаки - фото 3
Коварный тест по ПДД — куда позволяют проехать дорожные знаки - фото 4

Итого вместе они означают следующее: легковым и грузовым автомобилям разрешенной массой до 3,5 т движение направо и налево запрещено. То есть по направлениям "А" и "В" водитель желтого авто проехать не имеет права.

Проехать прямо водитель может, но позволено ли ему развернуться? Читаем пункт 10.4 ПДД :

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Водитель желтого авто занимает на дороге правую полосу, поэтому развернуться не может.

Итак, единственное разрешенное направление движения в изображенной ситуации — прямо, или траектория "Б".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД на знание дорожных знаков:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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