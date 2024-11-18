Складний ПДР тест на знання знаків — куди дозволено рух

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку, а також на знання дорожніх знаків. За якими напрямками дозволений рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Б та Г. Б. А та В. А, Б, В. Г. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті водієві жовтого автомобіля пропонуються чотири варіанти для подальшого руху: праворуч, прямо, ліворуч та розворот.

Перед перехрестям встановлені дорожні знаки. Самий верхній — 2.3. "Головна дорога" не впливає на розв'язання цієї задачі, адже зараз не потрібно з'ясовувати порядок проїзду.

Нас цікавлять 3.1 "Рух заборонено", 7.5.3 "Вид транспортного засобу" та 7.3.3 "Напрямок дії".









Разом всі вони означають наступне: легковим та вантажним автомобілям дозволеною масою до 3,5 т рух праворуч та ліворуч заборонений. Тобто за напрямками "А" та "В" водій жовтого авто проїхати не має права.

Проїхати прямо водій може, але чи дозволено йому розвернутися? Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Водій жовтого авто займає на дорозі праву смугу, тому розвернутися не може.

Отже, єдиний дозволений напрямок руху в зображеній ситуації — прямо, або траєкторія "Б".

Правильна відповідь №2

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