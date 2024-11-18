Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ПДР тестування — 70% неправильно розв'язують цю задачу arrow

ПДР тестування — 70% неправильно розв'язують цю задачу

18 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — як водію правильно заїхати на стоянку
Як заїхати? Малюнок: Avtoshkola.
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку та на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може заїхати на стоянку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала Avtoshkola.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. За будь-якою траєкторією.
  4. Заборонено за обома траєкторіями.

Розбір задачі

ПДР тестування — 70% неправильно розв'язують цю задачу - фото 1

Водій червоного автомобіля має намір заїхати в зону паркування. Для цього йому пропонуються два варіанти. Або поворот ліворуч, або розворот, потім рух заднім ходом та поворот праворуч.

Перед місцем маневру встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту". Власне він позначає місце для розвороту транспортних засобів, але й забороняє поворот ліворуч.

Отже, скористатися траєкторією "А", щоб не порушити правила дорожнього руху, водій червоного автомобіля не може.


ПДР тестування — 70% неправильно розв'язують цю задачу - фото 2

Для виконання руху за траєкторією "Б" частину шляху доведеться їхати заднім ходом. Чи дозволено це в зображеній ситуації?

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

На малюнку не видно жодної з цих заборонних вимог.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

Термінова новина

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

20:00 Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

19:59 У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

Термінова новина

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

20:08 Автоматизація стане перевагою в боях для України, — Reuters

20:00 ЗМІ дізналися, скільки крилатих ракет Х-101 накопичила Росія

20:00 Коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації

19:59 У Міноборони назвали кількість рапортів, які подали через Армія+

19:53 Укренерго повідомило, як завтра вимикатимуть світло в українців

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам