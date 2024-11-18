Тест з ПДР — як водію правильно заїхати на стоянку

Як заїхати? Малюнок: Avtoshkola.

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку та на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може заїхати на стоянку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала Avtoshkola.

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. За будь-якою траєкторією. Заборонено за обома траєкторіями.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір заїхати в зону паркування. Для цього йому пропонуються два варіанти. Або поворот ліворуч, або розворот, потім рух заднім ходом та поворот праворуч.

Перед місцем маневру встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту". Власне він позначає місце для розвороту транспортних засобів, але й забороняє поворот ліворуч.

Отже, скористатися траєкторією "А", щоб не порушити правила дорожнього руху, водій червоного автомобіля не може.





Для виконання руху за траєкторією "Б" частину шляху доведеться їхати заднім ходом. Чи дозволено це в зображеній ситуації?

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

На малюнку не видно жодної з цих заборонних вимог.

Правильна відповідь №2

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