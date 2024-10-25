Тест по ПДД на 10 секунд — оцените разворот водителя синего авто

Как действует водитель? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача на знание дорожной разметки. Что делает водитель синего автомобиля, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

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Варианты ответа

Водитель обязан дать дорогу автобусу. Водитель пользуется преимуществом перед автобусом. Водитель нарушает правила дорожного движения.

Разбор задачи

На участке дороги находящийся в крайней левой полосе микроавтобус и синяя легковая машина со второго ряда намерены выполнить разворот.

На трассе нанесена дорожная разметка 1.18.





Разметка 1.18 показывает разрешенные направления движения по полосам на перекрестке, транспортной развязке на разных уровнях, в месте устройства левого поворота или разворота. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.16 "Направления движения по полосам" и 5.18 "Направление движения по полосе".

Эта разметка позволяет поворот налево и разворот с крайней левой полосы. Со второй полосы разрешен только поворот, а значит, водитель синего авто нарушает ПДД.

Правильный ответ №3

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