Тест по ПДД на 10 секунд — оцените разворот водителя синего авто

Экспресс-тест по ПДД — оцените разворот водителя синего авто
Задача на знание дорожной разметки. Что делает водитель синего автомобиля, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил Intensive Driving.
Варианты ответа
- Водитель обязан дать дорогу автобусу.
- Водитель пользуется преимуществом перед автобусом.
- Водитель нарушает правила дорожного движения.
Разбор задачи
На участке дороги находящийся в крайней левой полосе микроавтобус и синяя легковая машина со второго ряда намерены выполнить разворот.
На трассе нанесена дорожная разметка 1.18.
Разметка 1.18 показывает разрешенные направления движения по полосам на перекрестке, транспортной развязке на разных уровнях, в месте устройства левого поворота или разворота. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.16 "Направления движения по полосам" и 5.18 "Направление движения по полосе".
Эта разметка позволяет поворот налево и разворот с крайней левой полосы. Со второй полосы разрешен только поворот, а значит, водитель синего авто нарушает ПДД.
Правильный ответ №3
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