Тест з ПДР на 10 секунд — оцініть розворот водія синього авто

Як діє водій? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача на знання дорожньої розмітки. Що робить водій синього автомобіля виконуючи розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

Водій зобов'язаний дати дорогу автобусу. Водій користується перевагою перед автобусом. Водій порушує правила дорожнього руху.

Розбір задачі

На ділянці дороги мікроавтобус, який знаходиться у крайній лівій смузі, та синя легкова машина з другого ряду мають намір виконати розворот.

На трасі нанесена дорожня розмітка 1.18.





Розмітка 1.18 показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортній розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту. Застосовується самостійно або в поєднанні зі знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 5.18 "Напрямок руху по смузі".

Ця розмітка дозволяє поворот ліворуч та розворот з крайньої лівої смуги. З другої смуги дозволений лише поворот, а отже, водій синього авто порушує ПДР.

Правильна відповідь №3

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