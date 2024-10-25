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Експрес-тест з ПДР — оцініть розворот водія синього авто

25 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР на 10 секунд — оцініть розворот водія синього авто
Як діє водій? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожньої розмітки. Що робить водій синього автомобіля виконуючи розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

  1. Водій зобов'язаний дати дорогу автобусу.
  2. Водій користується перевагою перед автобусом.
  3. Водій порушує правила дорожнього руху.

Розбір задачі

Експрес-тест з ПДР — оцініть розворот водія синього авто - фото 1

На ділянці дороги мікроавтобус, який знаходиться у крайній лівій смузі, та синя легкова машина з другого ряду мають намір виконати розворот.

На трасі нанесена дорожня розмітка 1.18.


Експрес-тест з ПДР — оцініть розворот водія синього авто - фото 2

Розмітка 1.18 показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортній розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту. Застосовується самостійно або в поєднанні зі знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 5.18 "Напрямок руху по смузі".

Ця розмітка дозволяє поворот ліворуч та розворот з крайньої лівої смуги. З другої смуги дозволений лише поворот, а отже, водій синього авто порушує ПДР.

Правильна відповідь №3

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